Livret A: les Français ont épargné 2,47 milliards d'euros de plus qu'ils n'ont retiré en mai

La Caisse des dépôts a annoncé ce mercredi les chiffres du Livret A pour mai: les Français ont épargné à un niveau jamais vu depuis 2020.

Les rois de l'épargne? Les Français ont déposé sur leurs Livrets A 2,47 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré le mois dernier, selon les chiffres publiés mercredi par la Caisse des dépôts (CDC), un niveau plus vu pour un mois de mai depuis celui exceptionnel de 2020.



Cette collecte importante est portée depuis le début de l'année par la hausse de son taux d'intérêt à 3%, en vigueur depuis le 1er février, qui a poussé les Français à transférer une partie de leur argent qui dormait sur leurs comptes courants. Depuis janvier, les Livrets A ont gonflé de 24,5 milliards d'euros.

Les fonds euros de l'assurance vie, l'autre placement offrant une garantie en capital mais un taux de rémunération bien inférieur, s'en sortent beaucoup moins bien: ils ont connu davantage de retraits que de dépôts depuis le 1er janvier.



Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), également rémunéré à 3%, a de son côté enregistré une collecte nette de 1,05 milliard d'euros le mois dernier, plus de six fois plus que l'an dernier à la même période.

Nouveau taux du Livret A le 1er août: vers les 4%?

Géré conjointement par la Caisse des dépôts et les réseaux bancaires, le Livret A sert essentiellement à financer le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements.



L'encours des deux livrets atteignait 542,1 milliards d'euros à fin mai, un record. Avec plus de 32 milliards d'euros, ils ont engrangé depuis le début de l'année quasiment autant que l'an dernier dans son ensemble, hors intérêts capitalisés.



Les épargnants attendent désormais le prochain taux applicable au 1er août, qui devrait être décidé courant juillet par le ministère de l’Économie, sur proposition de la Banque de France.



Selon la formule de calcul prenant en compte d'une part la hausse des prix et d'autre part les taux interbancaires, il pourrait se situer à 4% ou 4,1%, selon le directeur du Cercle de l'épargne Philippe Crevel, sollicité par l'AFP.





Mais le directeur général de la CDC ne l'entend pas de cette oreille: Eric Lombard s'est en effet prononcé le 25 avril sur France Info pour un maintien du taux à 3%, arguant l'impact potentiellement négatif sur le logement social, pour qui le taux du Livret A est un taux d'emprunt.



En janvier, la Banque de France avait déjà raboté à 3% le taux théorique de 3,3% pour cette raison.