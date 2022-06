"La dignité humaine est bafouée": 50 personnes privées d'électricité dans le Loiret

Depuis une semaine, les familles d'un petit domaine du Loiret sont privées d'électricité. Leur fournisseur a coupé l'alimentation en raison d'impayés, évoquant une dette de 150.000 euros alors que les habitants partagent un seul et même compteur, faute d'aménagement de leur fournisseur. Une pratique pourtant illégale.

Plus de plaques électriques, plus d'eau chaude. Dans le Loiret, à Chilleurs-aux-Bois plus de 50 personnes n'ont plus de courant au domaine de Chamerolles, une petite copropriété de chalets en bois près d'un étang. Un paradis qui s'est transformé en enfer pour les familles.

"Le frigo est plein mais il n’y a plus d’électricité. Tout va être perdu et on ne sait pas comment on va se nourrir derrière. Je suis pourtant à jour de mes charges, je ne comprends pas pourquoi on me coupe l’électricité", assure Billy, propriétaire d’un chalet, à RMC.

"Je ne sais pas comment les gens vont faire tout simplement pour manger ou se laver. La dignité humaine dans ce pays est bafouée", dénonce Sarah, locataire. "Je ne peux plus faire à manger, plus rien, on est des futurs SDF", s'inquiète Marie-Jeanne. "Moi la nuit, j’ai un appareil contre l’apnée du sommeil. Si je fais un AVC, si j’ai une crise cardiaque, il y aura des responsabilités", alerte de son côté Claude.

Pas de compteur individuel et des tarifs multipliés par trois en un an

C'est le fournisseur local, la Sicap, à Pithiviers, qui n'a pas renouvelé le contrat. À cause d'une dette impayée. 150.000 euros. Le problème, c'est que dans ce domaine il n'y a pas de compteurs individuels et la Sicap a très fortement augmenté ses tarifs: de 63 euros en 2020 à 206 euros le mégawatt-heure, donc certains propriétaires n'ont pas réussi à payer. Résultat: tout le monde est pénalisé, même les bons payeurs.

"Ce que ces clients payent dans le cadre de leurs charges, parce que tout ça est mutualisé, c’est un fait, nous on n’a pas le paiement. On était bien conscient de l’impact de cette décision", explique à RMC Thierry Gervais, le directeur de la Sicap. Quant à Claude, sous respirateur la nuit, Thierry Gervais assure que normalement "ces personnes sont identifiées", et estime que c'est "un souci", ajoutant ne pas avoir connaissance de la situation de ce locataire.

Aucune solution pour le moment

Malgré la présence de nombreux enfants sur le site, la situation devrait rester ainsi "jusqu'à nouvel ordre", renchérit Thierry Gervais. Sans électricité, le domaine pourrait être évacué. Certains ont pu être relogés mais il n'y aura pas de solution pour tout le monde, selon le maire de la commune Gérard Legrand: "C'est compliqué de trouver 20 ou 25 logements. On ne connaît pas exactement le nombre de locataires sur le lotissement. On va aller à leur rencontre".

Rien à faire donc pour l'électricité des habitants du domaine de Chamerolles. Le fournisseur d'électricité campe sur sa position. En France, il est légal de couper l'électricité pour impayés. Mais ce qui est illégal, c'est qu'il n'y ait pas de compteur individuel pour des habitants qui sont là toute l'année. Ces derniers ne lâchent pas l'affaire. Ils vont demander officiellement un devis pour l'installation de compteurs individuels. Oralement, le fournisseur leur a dit que ça coûterait 600.000 euros. Un prix qui paraît aberrant aux habitants. Le médiateur de l'énergie, contacté par RMC, propose d'étudier le devis et de donner son avis sur ce tarif.