Mais pourquoi l’eau gazeuse devient plus difficile à trouver dans les rayons des supermarchés ?

Dans les rayons des supermarchés, l'eau gazeuse vient à manquer. Et quand il en reste, elle est onéreuse. La raison? comme pour la moutarde et l'huile, la guerre en Ukraine.

Les eaux gazeuses figurent parmi les produits les plus en rupture: 11% de difficultés d’approvisionnement en plus depuis un an, une tendance qui concerne la France entière selon le cabinet Nielsen. Ce n’est plus un problème d’eau dans le gaz, mais un problème de gaz dans l’eau.

Il faut savoir que s’il existe des sources qui produisent de l’eau naturellement gazeuses, dans la grande majorité des cas, les bulles ne sont pas naturelles. Elles sont ajoutées ou rajoutées avec du CO2. Et le CO2 c’est compliqué à trouver en ce moment.

Quelles sont les raisons d'une telle pénurie?

Comme l’huile ou la moutarde, les tensions d’approvisionnement en eau pétillante sont liées au conflit avec la Russie et à la guerre en Ukraine.

En effet, la fabrication de ce gaz nécessite notamment de l’engrais. Or, la plupart de l’engrais venait de Russie et depuis l’invasion russe en Ukraine, il y a de moins en moins d’engrais sur le marché et les prix ont explosé. L’embargo sur le gaz russe n’aide pas non plus. Le gaz carbonique alimentaire est aussi composé en partie d'hydrogène provenant du gaz naturel.

Les dernières bouteilles nettement plus chères

Et quand on en trouve, l'eau gazeuse est plus cher parce que les prix du gaz et de l’engrais ont explosé. À ce problème de contenu, s’ajoute celui du contenant lié à la hausse du prix du plastique qui sert à fabriquer les bouteilles.

On est sur des hausses de prix de 20% et sur des pratiques d’inflation masquée (diminution de quelques centilitres du contenu de la bouteille).