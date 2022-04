Marge, carburant: ce que demande Michel-Edouard Leclerc au gouvernement pour le pouvoir d'achat

Michel-Edouard Leclerc était face à Apolline de Malherbe ce mercredi matin, sur RMC-BFMTV. Il a confirmé que la hausse des prix sur les produits alimentaires, notamment, allait se poursuivre. Mais il va demander au gouvernement de lever l'obligation de vendre ces produits avec 10% de marge minimum.

Hausse des prix de l’énergie, des produits alimentaires… Autant de conséquences de l’inflation qui jouent sur le pouvoir d’achat des Français. Pour lutter contre cette hausse des prix, Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, a fait deux demandes sur RMC et BFMTV au prochain gouvernement qui sera nommé par Emmanuel Macron.

Il veut tout d’abord que l’interdiction de vendre à moins de 10% de marge prévue par la loi Egalim 2 soit levée.

“En 2018, je ne sais pas par quel tour de passe-passe, c’était peut-être un accord entre certains distributeurs et certains industriels, mais le législateur a pris une disposition qui m’empêche de vendre moins cher. Pour l’alimentaire, quand j’achète 100 euros, je suis obligé de vendre à 110 euros. 10% d’écart, c’est plus que l’inflation. Si j’avais cette liberté de pouvoir vendre 10% moins cher, il est évident que dans cette période d’inflation, on pourrait aider les consommateurs", explique-t-il.