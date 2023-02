Montpellier interdit le racolage des restaurants après des plaintes et des pétitions

La ville de Montpellier a pris des mesures locales pour limiter le racolage abusif des passants par les restaurateurs. Une mesure à étendre au niveau national?

Une technique que l'on peut beaucoup croiser près des sites touristiques du monde entier est dans le viseur de la mairie de Montpellier. Des serveurs qui alpaguent les passants dans la rue pour les inciter à venir manger dans leur restaurant: c'est désormais terminé à Montpellier. La ville a pris ce mercredi un arrêté interdisant le racolage commercial aux terrasses des cafés et restaurants de son hyper-centre.

La mesure entre application dès ce jeudi, et fait suite selon la mairie à une pétition d’une centaine de riverains et commerçants qui se disent importunés. Plus précisément, l'arrêté interdit le racolage commercial dans le quartier de l'Écusson du mercredi au dimanche.

"C'est pas fair-play"

Sur la place Castellane, près des Halles, quatre brasseries se font face et emploient des hôtesses pour "faire venir" les clients sur leurs grandes terrasses. Julien tient un bar à cocktail juste à côté et nous explique qu'il est exaspéré par cette situation.

"Tous les jours, on me demande si je veux boire quelque chose, si je veux m'assoir... Cela peut même arriver que des gens qui sont proches de ma terrasse soient racolés. C'est pas fair-play, ça ne se fait pas en fait !", souffle-t-il.

"La police municipale interviendra et verbalisera"

C’est notamment pour éviter que le phénomène ne prenne de l’ampleur que la mairie de Montpellier a pris cet arrêté comme l’explique Sébastien Cote, adjoint à la Tranquillité publique.

"Nous avons des plaintes de riverains, nous avons des pétitions, parce qu'il y a des tensions entre restaurateurs, et entre personnes qui se livrent à ce raccolage commercial. La police municipale interviendra et verbalisera, au besoin. Et si jamais il y a une accumulation de contraventions, nous demanderons à la préfecture une fermeture administrative".

Visiblement, tous les riverains ne partagent pas l’impression d’être racolés, comme en témoigne Yannis, une étudiante qui vit à proximité: "De mon expérience personnelle, ça a toujours été correct et ça se limite à 'Salut, tu veux boire un verre' et c'est tout, c'est pas intrusif, je n'aurais pas appelé ça racolage d'ailleurs", juge-t-elle.

De son côté, l’Union des hôteliers restaurateurs de l’Hérault concède que la situation nécessite un recadrage, mais ne justifie pas d’aller jusqu’à des sanctions.