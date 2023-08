"Ne pas vendre du rêve aux Français": la direction de Lidl tempère l'optimisme sur la baisse des prix

Alors qu'un vent d'optimisme soufflé par Bercy laisse penser à une réelle baisse des prix de l'alimentaire à la rentrée, le directeur exécutif "achats" de Lidl France évoque un septembre "vert assez pâle", alors qu'on "ne va pas revenir à des niveaux de prix d'avant".

À quoi peuvent s'attendre les Français à la caisse des supermarchés pour la rentrée? Alors que l'entame du mois de septembre approche à grands pas, la question des prix de l'alimentaire commence à se poser pour le consommateur.

En ce sens, le directeur exécutif "achats" de Lidl France, Michel Biero, était l'invité de l'émission Apolline Matin sur RMC et RMC Story. Lors de son intervention, le représentant de la chaîne de supermarchés a tout d'abord confirmé que "le pic de l'inflation est derrière nous".

S'il est clair que c'est une bonne nouvelle, Michel Biero a toutefois très rapidement souhaité tempérer l'optimisme quant à une baisse des prix marquée et surtout globale du panier alimentaire dans les jours à venir.

"Maintenant il ne faut pas vendre du rêve aux Français : on ne va pas revenir à des niveaux de prix d'avant", a notamment rappelé Michel Biero, directeur exécutif "achats" de Lidl France.

Alors, plutôt que de parler de "septembre vert", Michel Biero préfère le terme de "septembre vert assez pâle", mais qui "ne sera pas rouge".

"Nous allons faire des efforts considérables. Chez Lidl on va baisser les prix, on continue à les baisser. Les efforts seront faits du côté de notre enseigne en rognant les marges très fortement. Cela fait plus d'un an qu'on rogne les marges", assure Michel Biero.

Une baisse des prix en demi-teinte

Au-delà de ces marges, comme le soulignent plusieurs analystes, Michel Biero pense qu'il y aura des baisses de prix significatives sur certains produits du quotidien alimentaire des Français.

"Il y a des produits qui baissent, il y a des matières premières qui baissent comme les céréales, qui baissent de façon générale depuis des mois et des mois", dit-il au micro de Sébastien Krebs. Il rappelle toutefois que d'autres produits, "comme le sucre, le cacao, ne baissent pas" et ne verront donc pas leur prix évoluer à la baisse dans les mois à venir.

Selon lui, "le problème, c'est que les industriels tel que l'a demandé le gouvernement ne font pas l'effort de revenir à la table des négociations".

"Je parle ici des industriels des multinationales qui sont concernés par les négociations du fameux mois de mars de chaque année. Ceux-là ne reviennent pas à la table, sur les 75 cités il y en a un seul qui est revenu nous voir", déplore Michel Biero.

"Ce ne sera pas grâce aux fournisseurs que les prix vont baisser, car ils font les morts. Ils se cachent derrière la loi et il n'écoutent pas la demande du gouvernement", a-t-il encore fustigé dans Apolline Matin.