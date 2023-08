"On ne va pas s'en sortir": les factures des artisans continuent de flamber, inquiétude pour l'hiver

Les factures d'électricité augmentent, et les artisans-boulangers ne s'en sortent pas. Ils témoignent de leur inquiétude ce jeudi matin sur RMC.

La crise de l'énergie gonfle chez les artisans. Frédéric Roy, boulanger à Nice et fondateur du "collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat", tire la sonnette d’alarme ce jeudi matin, au micro de RMC. Pour lui, rien n'a été réglé: les aides de l'Etat ne suffisent pas.

"S'il y a eu du silence pendant 5 mois, c'est qu'on ne recevait plus de factures, car les énergéticiens, contactés par le gouvernement, devaient déduire l'amortisseur", précise-t-il.

Des factures multipliées par 3

Il y a huit mois, le Niçois avait alerté les politiques sur les ravages de la hausse des prix de l'énergie. Malheureusement, la prophétie du boulanger s'est tristement réalisée cet été: sa facture d'électricité a été multipliée par trois par rapport à juillet 2022.

"J’ai payé 700 euros, hors taxe, l’année dernière. Aujourd'hui, je suis à 2.000 euros avec l’aide déduite. On a des solutions, la possibilité et la capacité de faire autrement, mais le gouvernement manque de courage face à l'Allemagne qui nous bloque sur l'électricité car ils veulent rester concurrentiel. Autrement, on pourrait payer l'électricté 2 à 3 fois moins cher".

Le parti-pris : La crise de l'énergie gonfle chez les boulangers - 10/08 6:34

Les artisans inquiets pour cet hiver

Frédéric Roy est encore plus inquiet pour cet hiver. “Dès novembre, on va repasser à des factures multipliées par deux avec le tarif d'hiver, ou l’on paye l’électricité beaucoup plus chère. On ne va pas s’en sortir".



“Cet été je devais embaucher deux personnes, mais je n'ai embauché personne pour payer mes factures. Qu'est-ce que je vais faire cet hiver ? Vendre mon matériel ? La voiture de livraison ? Je n'ai plus de solution et c'est pareil pour mes collègues. J'ai un voisin qui a dû fermer il y a 3 semaines…”

Son inquiétude est partagée par Gérald, boulanger en Haute-Garonne. L'artisan a du choisir entre ses factures d'éléctricté ou ses vacances d'été. Avec l'inflation, il affirme être passé de "1.500€ à 4.000€ par mois de facture".

"Cela fait 14 ans que j'ai mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai 18.000 euros de dettes chez EDF", explique-t-il.

L'aide de l'Etat, qui rembourse 20% de l'augmentation sur sa facture énergétique, soit environ 400 euros pour un prélevement de 2.500 euros, n'est par ailleurs pas suffisante pour le boulanger qui va essayer de faire jouer la concurrence pour baisser sa facture.