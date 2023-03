Pénurie de carburants: au moins 15% de stations touchées en France

L'Ouest est particulièrement touché par des pénuries de carburant en station-service. Au niveau national 15% sont touchées et manquent d'au moins un carburant.

Les blocages et grèves se poursuivent en France contre la réforme des retraites, ce qui une incidence à la pompe. Plus de 15% des stations-service de France sont lundi à court d'essence ou de gazole, la pénurie étant encore plus prononcée dans l'Ouest du pays et en particulier en Loire-Atlantique, où plus de la moitié des stations sont affectées, selon des données analysées par l'AFP.

Au total, 15,7% des stations-service de France sont en pénurie d'au moins un des carburants (essence et/ou diesel) qu'elles proposaient au 1er mars, d'après l'analyse faite par l'AFP des données du site gouvernemental des prix des carburants. Parmi elles, 7,4% sont à sec à la suite des mobilisations dans les raffineries contre la réforme des retraites.

55% des stations touchées en Loire-Atlantique

Le département le plus touché reste la Loire-Atlantique, avec 55,06% des stations en pénurie d'au moins un carburant. D'autres départements à l'Ouest sont également très affectés (Mayenne, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, tous au-dessus de 40% de stations en pénurie). Le Sud reste également fortement touché, notamment les Bouches-du-Rhône avec plus de 40%, et plusieurs autres départements à plus de 30%.

Le secteur de l'énergie -- gaz, pétrole, électricité -- reste particulièrement mobilisé depuis le 19 janvier contre la réforme, approuvée au parlement par la procédure de l'article 49.3.

A ce stade, deux des sept raffineries continuent de produire en France, celle d'Esso-Exxon-Mobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et celle de TotalEnergies de Feyzin (Rhône), qui tourne "en service à débit réduit", selon la direction du groupe.

Ce week-end, la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon (Esson-ExxonMobil) -- dont les expéditions sont toujours bloquées -- a été mise à l'arrêt, à défaut d'être alimentée en brut du fait de la poursuite du mouvement de grève à la Compagnie industrielle maritime (CIM), sur le dépôt pétrolier du Havre. La raffinerie TotalEnergies dite "de Normandie", à Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime), est également à l'arrêt, a précisé la direction du groupe.

Après des réquisitions vendredi de salariés pour permettre de réapprovisionner l'Ile-de-France en carburants, notamment en kérosène pour ses aéroports, "les expéditions ont dû s'arrêter de nouveau", a précisé lundi Eric Sellini, coordonnateur CGT chez TotalEnergies.

La bio-raffinerie de La Mède et la raffinerie de Donges opérées par le groupe pétrolier sont arrêtées pour des raisons autres que la grève.