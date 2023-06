Pour ou contre l'implantation d'un supermarché? Un vote est organisé dans un village de l'Eure

C'est un sujet qui fait débat à Autheuil-Authouillet, dans l'Eure. Carrefour veut construire un supermarché de 300 m2. Une arrivée qui pourrait fragiliser les petits commerçants. Le maire a décidé d'organiser une consultation ce dimanche et Carrefour s'est engagé à respecter l'issue du vote.

L'arrivée d'un supermarché divise les habitants d'un village dans l'Eure. Le groupe Carrefour a l'intention de construire un petit supermarché, un Carrefour Express de 300 m2 avec une station-essence, à Autheuil-Authouillet, commune d'un millier d'habitants près d'Evreux.

Face à l'opposition des commerçants de ce village, le maire a décidé de lancer une consultation pour demander leur avis aux habitants. Le vote aura lieu ce dimanche. Il n'a rien de légalement contraignant, mais Carrefour s'est engagé à respecter l'avis des habitants.

C'est dans un champ en friche que Carrefour veut s'installer. La cogérante du bar-tabac-restaurant situé juste en face craint des nuisances.

“Ne m’en parlez pas… Il va y avoir l'odeur de la station essence, le bruit des voitures… On n'aura plus de tranquillité, plus rien. Déjà qu'ici ça circule, mais alors là avec le Carrefour…”, déplore-t-elle.

Les commerçants du village préféreraient voir construire un magasin de bricolage ou un Ehpad. Ils sont vent debout, comme Samy, qui tient une épicerie. "Ils viennent ici pour tuer les petits commerçants tout simplement”, dénonce-t-il.

La décision finale reviendra à Carrefour

Pour ou contre Carrefour, le sujet occupe toutes les discussions des habitants. “Si on a besoin de croquettes pour chien ou de produits d’entretien, je trouve qu’un Carrefour, c’est pratique. Et niveau gazole, c’est plus pratique d’avoir quelque chose ici”, assure une habitante. “Je suis contre parce qu’on a tout ce qu’il faut. On a une boulangerie, un tabac-presse, une épicerie”, énumère une autre.

C'est le maire Denis Noël qui a souhaité consulter les habitants via ce vote dimanche.

“S’il n’y a pas l'adhésion à ce projet-là des habitants, s’ils répondent massivement non, Carrefour abandonnera le projet”, assure-t-il.

C'est bien Carrefour qui aura le dernier mot, car la commune n'a pas le pouvoir de s'opposer à la construction du magasin.