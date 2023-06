Pourquoi des grandes enseignes s’attaquent à Visa et Mastercard

Face à l’augmentation des commissions, certaines grandes enseignes françaises dénoncent la position dominante de Visa et Mastercard sur les cartes de crédit.

La SNCF, Auchan, Système U et Cdiscount ont décidé de publier un document commun pour protester contre Visa et Mastercard. Elles estiment que les deux entreprises étrangères "profitent de leur position ultra dominante sur le marché des cartes de crédit pour augmenter leurs commissions".

Il faut savoir que lorsqu’un paiement est effectué par carte bancaire, le commerçant règle une commission au gestionnaire de la carte de crédit. Celle-ci est plafonnée en Europe pour les particuliers, à 0,2 % pour une carte de débit et à 0,3 % pour une carte de crédit. Là, on évoque les frais que facture la banque du magasin à la banque du client qui fait une dépense.

Et puis, il y a les différents réseaux qui proposent des cartes. Et là, les frais sont plus élevés, ça peut représenter 10 fois le montant de la transaction par CB classique.

La CB perd du terrain

Le problème, c’est que la carte bancaire classique ne cesse de perdre du terrain. Il y a trois ans, elle représentait environ 95 à 97% des transactions dans les grandes enseignes de la distribution, contre 3 à 5% pour Visa et Mastercard. Aujourd’hui, c’est 80 à 85% pour les cartes bancaires classiques.

Les responsables, ce sont les banques. Les néobanques et banques en ligne choisissent en priorité de passer par Visa ou Mastercard.

Le calcul est simple pour les commerçants: s’ils sont davantage facturés, ce sera aux consommateurs de payer. Selon les informations des Echos, les banques réagiraient à une contre-offensive pour éviter que CB ne perde des parts de marché.