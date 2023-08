Pourquoi l’installation de panneaux solaires à la maison explose

L’autoconsommation d’électricité, grâce aux panneaux solaires au domicile, explose en France. Les explications d’Emmanuel Lechypre sur RMC.

Face à l’envolée des prix de l'électricité, de plus en plus de Français installent des panneaux solaires sur leurs toits. La France compte aujourd’hui près de 326.000 autoconsommateurs d’électricité individuels selon le gestionnaire du réseau de distribution Enedis, ce qui représente un bond de presque 80% en un an.

Rappelons qu’un autoconsommateur, c’est quelqu’un qui consomme l’électricité qu’il produit lui-même. Ce sont des propriétaires de maisons individuelles, qui installent des panneaux solaires sur leur toit. Mais l'autoconsommation peut aussi être collective, lorsqu’une copropriété décide de s’équiper.

Au niveau national, ça reste une contribution modeste. Cette production n'a représenté que 4,7 % de la consommation française d'électricité au cours des six premiers mois de l'année.

Le prix de l’électricité augmente, alors que le panneau photovoltaïque baisse

Comment s’explique cet engouement? Il y a deux explications. La première, c’est évidemment la hausse des prix de l’électricité. Depuis 2021, le tarif réglementé de l'électricité, dont dépendent quelque 23 millions de clients, aura augmenté de 31%. Au 1er aout, l’augmentation a encore atteint 10% pour les particuliers et les petites entreprises. Et on ne parle que tarif réglementé.

Et les experts prédisent que ces prix vont continuer à augmenter, parce que les modalités de calcul des tarifs seront moins avantageuses à partir de 2025 et qu’il faudra aussi financer les lourds investissements dans le nucléaire.

Deuxième explication: la baisse des coûts des équipements. Le coût de l’énergie photovoltaïque a connu la baisse la plus importante parmi les énergies renouvelables depuis 2010 (-47%) et par la mise en place d'une prime gouvernementale, dont le montant varie en fonction de la puissance de l'installation.

Un conseil: pour simuler les économies que vous pourriez réaliser avec des panneaux solaires, allez faire une simulation sur le site edfenr.com.