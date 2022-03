Pourquoi la taxe foncière va connaître une augmentation historique

La taxe foncière va fortement augmenter cette année, dans la foulée de la forte inflation et de la suppression de la taxe d'habitation.

Et une augmentation de plus en 2022. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les propriétaires... Le montant de la taxe foncière va augmenter cette année, d'après les informations du Parisien Aujourd'hui en France. Cela devrait même être une augmentation historique.

Depuis quelques années, le mode de calcul de cette taxe foncière a changé. La base de calcul est désormais indexée sur l'inflation. Jusqu'à 2018, les députés et sénateurs pouvaient décider d'aménager cette augmentation. Ce n'est plus le cas désormais. Et comme l'inflation est de retour, cette valeur locative va augmenter.

Combler la suppression de la taxe d'habitation

À cela s'ajoute un autre phénomène. Plusieurs communes et intercommunalités ont décidé d'augmenter les taux en 2022. Une manière de couvrir les charges en plus à payer, d'amortir certains investissements, comme de nouvelles lignes de transports en commun ou de nouvelles pistes cyclables.

Une manière aussi pour les communes d'augmenter des ressources fiscales, de plus en plus réduite, notamment à cause de la suppression de la taxe d'habitation l'année prochaine.

