Pourquoi le prix de la viande explose en France

Dans "Charles Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre analyse la forte hausse du prix de la viande en France (+30% sur un an).

D'après la dernière étude du panéliste Nielsen, sur un an, la catégorie de produits qui enregistre la plus forte hausse de prix est celle de la viande, volaille, abats et charcuterie surgelée: +30% sur un an. Dans le détail, le coût de la viande hachée augmente plus vite que celui de la viande piécée.

Une envolée qui s’explique par la hausse des coûts de production, à commencer par les matières premières et le carburant nécessaire à la culture ainsi qu'à la récolte du fourrage pour nourrir les animaux. Toute la chaîne de production est également confrontée à des hausses des coûts de transformation et de transport en raison de l'explosion des coûts de l’énergie.

Les importations en hausse

En cause aussi, la pénurie de bœuf français. Sur fond de départs à la retraite non remplacés, d'arrêts d'activité et d'aléas climatiques, le cheptel en France, premier producteur européen de viande bovine, s’est contracté de 11% au cours des six dernières années. La France a perdu 837.000 vaches (laitières et allaitantes) depuis 2016, selon l'Institut français de l'élevage.

Et vu que la consommation est stable, les industriels, qui abattent moins de vaches françaises, importent de la viande, notamment depuis la Pologne, pour faire tourner leurs usines.

Selon l'établissement FranceAgriMer, les importations de viande bovine ont augmenté, en septembre 2022, de 15,3% sur un an. Un quart du boeuf consommé en France est importé, contre moins de 20% quelques années plus tôt.