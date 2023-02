Pourquoi le prix du sucre flambe

Avec une hausse de 45% sur un an dans les supermarchés, le sucre est le produit qui connait la plus forte hausse de prix.

En moyenne, les prix du sucre ont augmenté 45% sur un an dans les rayons des grandes surfaces, selon Nielsen IQ. C’est le produit de grande consommation qui connait la plus forte hausse.

Sur le sucre, comme sur beaucoup d’autres produits, ce sont les marques distributeurs qui augmentent le plus avec +50% sur un an, 45% sur le premier prix, et 25% seulement pour les marques nationales qui restent plus chères, mais l’écart se réduit.

Le cours du sucre sur les marchés mondiaux n'a jamais été aussi haut. Il a quasiment doublé entre avril 2020 et la fin 2022.

Beaucoup de facteurs

Comment expliquer cette très forte augmentation? Il y a d’abord un effet rattrapage, puisqu’en 2017 la réforme du marché du sucre européen a mis en concurrence les pays européens avec les plus grands producteurs mondiaux et provoqué un effondrement des prix.

Il y a aussi le redressement de la demande mondiale après le Covid, les effets de la guerre en Ukraine, le renchérissement des engrais, la flambée de l’énergie, puisque l’essentiel du coût de la transformation du sucre, c’est l’énergie. Et les aléas climatiques dans les grands pays producteurs comme le Brésil, frappé par des inondations.

Le Brésil produit aussi de l'éthanol, destiné aux biocarburants, à partir de ses cannes à sucre. Et en fonction du prix des carburants, le pays opte pour la production la plus rentable entre sucre et éthanol. L'Inde, de son côté, a encore réduit ses quotas d'exportation.

En France, il y a les investissements nécessaires pour se conformer à l’interdiction des néonicotinoïdes. Le sucre n’est donc pas près de baisser.