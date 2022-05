Pouvoir d'achat: Lidl annonce une remise pour aider ses clients fidélisés

Pour lutter contre l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, Lidl va distribuer des coupons de 5% de réduction sur un panier par mois, pour les clients titulaires de la carte Lidl+. Une mesure prise pour aider les consommateurs, a annoncé Michel Biero ce lundi sur RMC.

C’était la préoccupation principale des Français avant la présidentielle. Et elle occupera le prochain gouvernement d’Emmanuel Macron: la question du pouvoir d’achat. Face à l’augmentation des prix, certains Français changent un peu leur mode de consommation. C’est notamment ce qu’a constaté Michel Biero, directeur des achats et du marketing de Lidl.

“Chez nous les consommateurs font des paniers un tout petit peu plus petits mais viennent plus souvent. Donc la fréquence augmente et le panier diminue quelque peu”, explique-t-il ce lundi sur RMC.

Il assure que les magasins Lidl font les efforts nécessaires pour aider le pouvoir d’achat des consommateurs. Et dans cette optique, il a annoncé la mise en place d’une nouvelle mesure.

"Dès jeudi, une fois par mois, chaque consommateur qui a la carte Lidl+, recevra un coupon de 5% qu’il pourra utiliser une fois dans le mois pour l’intégralité de ses courses. C’est une mesure qui s’appliquera jusqu’à fin août et après on verra. Aujourd’hui, on travaille au jour le jour", détaille-t-il.

"On gagne des consommateurs toutes les semaines"

Un effort encouragé aussi par Bercy, qui pousse les grandes enseignes à aider les Français en faisant des gestes. Et Michel Biero assure qu’il constate une hausse de la fréquentation dans les magasins Lidl depuis quelques semaines, notamment grâce aux prix proposés.

“Ces dernières semaines, avec cette inflation qu’on subit tous, il y a un accroissement de la fréquentation dans nos magasins. On gagne des consommateurs toutes les semaines. On subit l’inflation comme tout le monde mais grâce à ce modèle de marques de distributeurs, on est le meilleur rapport qualité-prix. On est déjà le distributeur qui a le moins de marge dans le paysage des enseignes en France, du fait de notre modèle. Mais effectivement, quand on se prend une hausse de 30% sur des pâtes, il y a une répercussion de 20 à 22% sur le prix de vente. Donc on écrase nos marges pour aider au maximum le pouvoir d’achat des Français”, assure-t-il.

Il indique également que l’inflation devrait encore beaucoup augmenter d’ici la fin de l’année. Si elle est aujourd’hui de 3-4%, il table lui sur une inflation à 7 ou 8% pour fin 2022.