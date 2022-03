Prime inflation de 100 euros: les oubliés du dispositif bientôt payés?

Le fameux chèque inflation de 100 euros mis en place par le gouvernement pour contrer la hausse des prix de l'énergie (avant la guerre en Ukraine) a été oublié pour près d'un million de Français qui y auraient droit.

Nous vous l'avions dévoilé mi-février: des centaines de milliers de Français ont été oubliés du versement de la prime inflation. Le gouvernement s'était engagé à mettre en place un site internet dédié. Il sera en ligne la semaine prochaine.



C'est Mathilde, auditrice RMC, qui a été la première à nous avoir alertés à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Elle est au chômage, inscrite à Pôle Emploi, mais en 2021 elle était prise en charge par la sécurité sociale car en congé maternité. Elle fait donc partie de ces milliers de français qui ne rentrent pas dans les cases, alors qu'ils remplissent bien tous les critères pour toucher la prime.

"C'est important pour moi, je ne gagne pas non plus des mille et des cents avec mon chômage. On a deux enfants à charge... 100 euros, on était contents de se dire qu'on y avait droit. Finalement, c'est la désillusion. Cela m'étonnerait que je sois la seule dans cette situation."

Pas un cas isolé

Effectivement, on sait maintenant qu'il y a plus d'un million de Français qui sont dans sa situation. Soit parce qu'ils sont inscrits à Pole Emploi mais en même temps autoentrepreneurs, et donc l'Urssaf et Pôle Emploi se renvoient la balle. Soit parce qu'ils sont ou qu'ils étaient pris en charge par la sécurité sociale. Bref, toute une multitude de cas particuliers qui n'ont pas été anticipés par le gouvernement.

Bientôt une solution?

Normalement, à partir de la semaine prochaine, lundi ou mardi selon le gouvernement, une plateforme internet sera mise en place. Les oubliés de la prime inflation pourront se connecter via le site mesdroitssociaux.gouv.fr, avec leurs identifiants FranceConnect par exemple.

Il faudra rentrer ses informations et la plateforme saura, nous dit-on, recouper les infos pour vérifier que les personnes sont bien éligibles. Et ensuite, il faudra juste mettre son RIB et la prime sera versée. Alors dans quel délai sera-t-elle versée ? On ne nous a répondu.