Réforme des retraites, trottinettes, bourses... Ce qui change au 1er septembre

Début du report progressif de l'âge légal de départ à la retraite, fin des régimes spéciaux, trottinettes en libre-service, abonnements pour les transports en commun… Voici ce qui change au 1ᵉʳ septembre.

Ce nouveau mois, qui rime avec rentrée scolaire et fin des vacances, apporte également son lot de changements. Réforme des retraites, trottinettes, bourses… La rédaction fait le point.

Le réforme des retraites entre en vigueur

Après l'intense bras de fer entre l'exécutif et les syndicats, la contestée réforme des retraites qui relève l'âge légal de départ à 64 ans entre officiellement en vigueur vendredi, sans droit à l'erreur pour les administrations chargées de sa mise en oeuvre.

À partir du 1er septembre, donc, toute une série de mesures relatives à la réforme des retraites sera applicable, comme le souligne le site service-public.fr :

Suppression de quatre régimes spéciaux,

Revalorisation des pensions minimales pour les nouveaux retraités,

Élargissement du dispositif de retraite progressive,

Nouveaux droits liés au cumul emploi-retraite,

Création d'un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle,

Amélioration du compte professionnel de prévention,

Création de l’assurance vieillesse des aidants,

Création de la pension d’orphelin au régime général.

Clap de fin pour les trottinnettes à Paris

Bannies de la capitale française par vote populaire, les trottinettes électriques en libre-service vivent leur dernière journée parisienne jeudi, marquant la fin de cinq ans d'une présence controversée. Mais les vélos en libre-service sont prêts à prendre le relais.

À partir du 1er septembre, Paris deviendra la première capitale européenne à complètement interdire ces deux-roues en libre-service. De nombreux Parisiens sont devenus excédés de les voir zigzaguer entre les piétons, même bridés à 10 km/h dans certaines zones, ou se garer au milieu des trottoirs. De multiples accidents leur ont été attribués.

Rupture conventionnelle plus chère

Conséquence de la réforme des retraites, les ruptures conventionnelles vont couter plus chère aux employeurs. Ainsi, le forfait social passera à 30 % des sommes versées au salarié, quel que soit le statut de ce dernier concernant la retraite. Il était de 20 % jusqu’à présent lorsque l’employé était en dessous de l’âge légal de la retraite, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. C’est donc 10 % de plus à la charge du patron.

Bourses, revalorisation, prime pour les enseignants…

A partir de demain, les bourses étudiantes, peu importe l’échelon, seront revalorisé de 37 euros. Une augmentation à hauteur de l’inflation.

Pour les enseignants des niveaux primaire et secondaire ainsi que les personnels de l'éducation, des augmentations salariales d'au moins 125 € nets par mois (en moyenne 158 €) et de meilleures opportunités de carrière sont attendues. Par ailleurs, la Prime d'enseignement supérieur est augmentée à 2 785 €, ce qui signifie une hausse de plus de 100 € nets par mois.

Fonction publique et transports en commun

À compter du 1er septembre, les abonnements des agents publics aux transports en commun seront pris en charge à 75% par leur employeur, contre 50% jusqu'ici. Ainsi, les fonctionnaires franciliens détenteurs d'un forfait Navigo économiseront par exemple une vingtaine d'euros. Les fonctionnaires ou contractuels abonnés à un service public de location de vélos bénéficient aussi dès le 1er septembre d'une prise en charge à 75% par l'employeur.

Les bus parisiens s'adaptent

La RATP va généraliser la descente à la demande après 22h entre deux arrêts à partir de vendredi pour les bus parisiens.

"A partir du 1er septembre, les bus opérés par la RATP vont progressivement pratiquer la descente à la demande après 22H00 dans tout Paris", a déclaré la présidente d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, présentant cette mesure déjà expérimentée en banlieue depuis 2018 comme "une bonne nouvelle pour la sécurité, notamment des femmes".