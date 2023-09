Restos du Cœur: "La France s'est dégradée", alerte la secrétaire générale de l'association

Face à la hausse des prix, les Restos du Cœur accueillent de plus en plus de personnes en difficulté. Mais l'association n'arrive plus à suivre le rythme et se retrouve dans une situation financière difficile. Il manque 35 millions d'euros pour boucler l'année à l'équilibre et le président des Restos du Cœur craint de devoir mettre la clé sous la porte d'ici trois ans.

Les Restos du Cœur dans la tourmente. L'association caritative a alerté ce dimanche sur sa situation économique. Il manque 35 millions d'euros pour boucler l'année à l'équilibre, alors que les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Si le gouvernement a promis 15 millions d'euros pour sauver les Restos du Cœur, le président de l'association craint de devoir mettre la clé sous la porte d'ici trois ans.

"La France s'est dégradée au fil des crises successives", déplore Claude Bougère, la secrétaire générale bénévole des Restos du Cœur, dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story. "Il y a d'abord eu la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie et l'inflation. On a vu la précarité s'accentuer puis des Français, qui jusqu'ici s'en sortaient, basculer dans les difficultés et venir frapper à la porte des Restos du Cœur".

Les donateurs sont pourtant toujours aussi nombreux, assure Claude Bougère: "On est dans un pays où la solidarité a du sens. Mais le nombre de personnes en plus à nos portes et la hausse des prix des denrées, alors que nous achetons 30% de ce que l'on distribue, nous impactent".

35% de l'aide alimentaire en France

En plus du gouvernement, plusieurs grands distributeurs ont entendu l'appel des Restos du Cœur et ont annoncé qu'ils allaient aider davantage l'association fondée par Coluche en 1985. Car sans ces aides, les Restos du Cœur craignent d'être obligés de réduire le nombre de bénéficiaires en abaissant le seuil minimal d'éligibilité.

"Il y a quelque chose à faire pour que cette précarité ne soit plus une fatalité. On peut faire des dons sur notre site internet et on peut se mobiliser pour enrayer la cause du problème. Sinon, on aura beau boucher les trous mais l'hémorragie de ces personnes touchées par la pauvreté va continuer et on ne fera que reculer l'échéance", alerte Claude Bougère.

Aujourd'hui, les Restos du Cœur voient de plus en plus de familles avec des bébés, et de retraités. "On a 136.000 enfants de moins de 3 ans dans les derniers chiffres que l'on a recensé, ainsi que des retraités", explique la secrétaire générale. Les Restos du Cœur assurent 35% de l'aide alimentaire en France. L'association caritative a déjà accueilli 1,3 million de personnes en 2023, contre 1,1 million sur l'ensemble de l'année dernière.