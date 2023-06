Ricard, Pastis 51: pourquoi ces produits ne sont plus disponibles chez Leclerc

C'est l'un des produits les plus vendus en grande surface: le pastis. Pourtant, pour tous ceux qui font leurs courses chez Leclerc, difficile de trouver certaines marques... Les négociations commerciales entre le groupe Pernod-Ricard et Leclerc sont au point mort.

Les renégociations commerciales entre Leclerc et Pernod-Ricard sont au point mort. Les deux groupes n’arrivent pas à trouver d’accord sur les prix. Conséquence, les bouteilles de whisky Ballantine’s, de vodka Absolut, de rhum Havana Club, mais surtout de Ricard et de Pastis 51 commencent à manquer dans les rayons de certains supermarchés du groupe.

Le Ricard est pourtant le deuxième produit le plus vendu en grande surface et l’une des boissons phares de l’été.

Dans ce Leclerc de Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, pas un seul article Pernod-Ricard en rayon. Alors, quand Yves apprend la nouvelle, il est déçu.

“Il n'y a plus de 51 non plus? Ah m... J’ai très peur, je suis un gros consommateur de Ricard, donc ça me fait peur”.

Vladimir et Maxime, eux, ont un apéro prévu ce week-end. “Si on veut jouer à la pétanque et qu’il n’y a pas de pastis, tu fais quoi là? On est obligé de faire plusieurs magasins. C’est la tradition”, s’amusent les deux jeunes hommes.

Et pour Claudie, impossible d’acheter une autre marque de pastis. “Une espèce de produit à la place, je ne sais même pas le nom… Non, j’irai voir ailleurs”, assure-t-elle.

Une rupture qui ne durera pas?

Une rupture de stock due à un différend lors des négociations commerciales entre Leclerc et le groupe Pernod-Ricard, comme l’explique Rodolphe Bonnasse, expert distribution. “Ils ne se sont pas mis d’accord donc Leclerc a dit, je mets en application un dispositif, je décide de ne plus vendre ces produits dans mes rayons”, détaille-t-il.

Il y a quatre ans, le même problème avait eu lieu et le bras de fer avait tenu deux mois.

“L’apéro, c’est sacré pour les Français donc quand ces confrontations existent, ça ne dure jamais très longtemps parce que c’est vraiment du perdant-perdant. Donc, très vite, à mon avis, ils vont retourner autour de la table des négociations”, juge Rodolphe Bonasse.

Sollicité par RMC, Pernod-Ricard s’est, en effet, dit optimiste pour arriver rapidement à un accord.