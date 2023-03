Sécheresse: les ventes de récupérateurs d'eau s’envolent

Dans "Charles Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre s’intéresse à la forte hausse des ventes de récupérateurs d'eau en France.

Avec les restrictions d’eau dans certains départements et la perspective d’un été plus chaud et plus sec que les années précédentes, les Français sont de plus en plus nombreux à redouter les pénuries d’eau et à s’équiper de systèmes de réduction de la consommation. Ainsi, dans les magasins Leroy Merlin, les ventes de récupérateurs d'eau ont grimpé de 112% depuis le 1er mars par rapport à janvier, pour atteindre un niveau trois fois plus élevé que durant l’été 2022.

Les autres systèmes permettant de réaliser des économies sont également de plus en plus demandés. Les ventes d'accessoires, comme les mousseurs à installer sur les robinets, sont en hausse de 50% depuis le début du mois de mars. Les systèmes de pompes, d'arrosage goutte à goutte et tous les autres accessoires connaissent une progression de 30% depuis le début de l’année.

Les embouts et les mousseurs, très accessibles

Est-ce que ça coute cher de s’équiper avec tous ces matériels? Le budget permettant de réduire sa consommation d'eau est variable. Il est d'environ 200 euros pour un récupérateur de 500 litres à installer dans son jardin avec des accessoires.

Un embout de douche peut coûter moins de 10 euros et les mousseurs démarrent à 5 euros pour les robinets de cuisine et à 2 euros pour ceux de salle de bain. Et les économies sont notables: 40% de consommation en moins avec les mousseurs d’eau. Quant aux récupérateurs, ils permettent d’économiser 6 à 20% de la conso selon l’usage.