"Si le vol est maintenu, on doit partir": malgré les incendies en Grèce, d'autres touristes arrivent

Alors que les incendies sévissent sur plusieurs îles grecques, notamment à Rhodes et Corfou, les autorités évacuent de nombreux touristes. Mais d'autres doivent arriver, faute d'annulation des hôtels et des compagnies aériennes.

Plus de 250 pompiers sont encore mobilisés pour lutter contre les flammes qui dévorent les forêts de l'île de Rhodes, en Grèce. Les soldats du feu ont reçu le renfort d'une cinquantaine de camions, de dix Canadair et huit hélicoptères. Et alors que des milliers de touristes continuent d'être évacués de l'île, d'autres arrivent. Si certaines compagnies aériennes, comme le voyagiste TUI, ont pris la décision d'annuler tous leurs vols à destination de Rhodes jusqu'à mardi, d'autres, comme Transavia, les maintiennent.

Une situation qui inquiète les voyageurs, sans nouvelles de leur compagnie ou de leur agence de voyage. C'est le cas de Nadège et son amie Sandrine qui doivent décoller ce lundi en direction de Rhodes. Un voyage qu’elles ont réservé il y a plusieurs mois et pour l'instant, leur vol est toujours maintenu: "Leclerc Voyages, l'opérateur, nous a encore dit dimanche que tant que le vol n'était pas annulé, le voyage était bien prévu", raconte Nadège à RMC.

Sur place, l’hôtel ne donne aucune information. Les deux Normandes doivent loger à Faliràki, au nord de l'île de Rhodes, pour le moment épargné par les flammes. Mais la situation ne les rassure pas pour autant: "Il y a des coupures de courant et des restrictions au niveau du débit de l'eau, il y a des sites touristiques fermés, on se demande ce qu'il y a à faire".

Au total, Nadège a déboursé 2.000 euros pour ce voyage. Et si elle décide d’annuler, aucun remboursement n’est prévu: "Malgré nos assurances, tant que le vol est maintenu, on doit partir".

Zéro remboursement sans annulation de vol ou fermeture d'hôtel

Car pour être remboursé, il faudrait que le séjour soit annulé, comme l’explique Laurent Abitbol, président de Selectour et de Havas Voyage. "Si le client veut annuler par lui-même sans qu'il ne se passe rien, il paiera 100% de frais. Pour que le client soit remboursé, il faut que l'aéroport soit fermé et que la compagnie aérienne annule le vol, ou que l'hôtel soit fermé". Les voyageurs peuvent également espérer un dédommagement s'ils doivent être évacués d’urgence dans la semaine.

Sur le terrain, la situation ne semble pas s'améliorer. Après Rhodes, ce sont 2.500 voyageurs qui ont été évacuées dans la nuit de l'île de Corfou, également en proie aux flammes.