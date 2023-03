Supermarchés: les produits qui ont le plus augmenté depuis deux ans

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait le point sur les plus fortes augmentations de prix dans les rayons des supermarchés.

De combien ont augmenté les produits stars des grandes marques, depuis deux ans? C’est 60 Millions de consommateurs qui est allé relever les étiquettes d’une quarantaine des produits de grandes marques parmi les plus présents dans nos caddies. Sachant que la hausse moyenne des prix produits alimentaires atteint 17,2% sur deux ans.

Le produit de tous les records, c’est le sucre en poudre Beghin Say, dont le prix a bondi de 1,87 euro en mars 2021 à 2,92 euros en février 2023, soit une hausse de 56%.

Viennent ensuite les 10 steaks surgelés Charal de 8,06 euros à plus de 12 euros (49%) ou encore les 500g de spaghettis Barilla (42%), beurre gastronomique Président (35%), le pack de 6 bouteilles Candia Grandlait, le pain Harry’s 100% mie, et l’huile d’olive Puget (24%).

On parle beaucoup des grandes marques mais leurs prix restent quand même contenus. Plusieurs grandes marques, telles que Coca Cola, Nutella et le jus d’orange Joker, ne flambent pas trop. La marque dans le prix est tellement importante qu’ils ont une marge un peu plus grande pour amortir le choc inflationniste, tout en restant rentable, bien plus que les marques distributeurs…

Une forte augmentation début mars

Attention toutefois, on commence tout juste à voir les effets des dernières négociations commerciales. Lors de la première semaine de mars, les prix ont globalement augmenté de 0,5%, soit deux fois plus que les semaines précédentes.

Combien ça nous coûte? Les Français paient 790 euros de plus de courses alimentaires sur l’année en 2023 par rapport à 2021. Une bonne nouvelle quand même: la baisse du prix de certains produits, comme les pâtes.