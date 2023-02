Supermarchés: les ruptures de stock en nette progression

Les ruptures de stock dans les rayons des supermarchés ont atteint 5,5 fin 2022, selon le cabinet NielsenIQ.

Les ruptures de stock dans les rayons des supermarchés sont en nette progression depuis un an. Selon le cabinet NielsenIQ, elles ont en effet atteint un niveau record de 5,5 %, à la fin de l'année 2022.

Autrement dit, 5.5% des produits manquent régulièrement dans les rayons. Pour la grande distribution, le manque à gagner en raison de ces pénuries est estimé à 4,8 milliards d'euros par an.

Ces dernières semaines, les rayons les plus dégarnis étaient ceux des eaux aromatisées et gazeuses, les œufs, l’alimentation animale et la crème fraîche.

D'autres produits pourraient s'ajouter à cette liste dans les mois à venir, comme les pommes de terre et le riz, dont les récoltes ont été mauvaises en 2022, une année déjà rythmée par des ruptures sur l'huile, la moutarde et la farine.

De multiples raisons

Comment expliquer tous ces manques? Les raisons sont en réalité nombreuses: les aléas climatiques qui peuvent avoir des répercussions sur certains fruits et légumes, la grippe aviaire qui a de lourdes conséquences sur les œufs et la volaille…

La crise énergétique et l'inflation ont également contraint certains fabricants à réduire leur production. Enfin, le manque de personnel, notamment dans la logistique, perturbe les approvisionnements dans les supermarchés.