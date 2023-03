Supermarchés: quels sont les produits concernés par le trimestre anti-inflation?

À partir de ce mercredi, certains produits à prix bloqués sont disponibles dans les supermarchés. Si Carrefour en propose 100, c'est 500 chez Intermarché. Les prix n'augmenteront pas pour les trois prochains mois, ont garanti les distributeurs.

Début ce mercredi du "trimestre anti-inflation". Cette opération a été initiée par le gouvernement, qui a demandé aux grandes surfaces de faire un geste pour aider les consommateurs. Dès ce mercredi et jusqu’au 15 juin, plusieurs enseignes se sont engagées à proposer une liste de produits aux prix les plus bas possibles.

Des yaourts, des boîtes de conserve, des céréales, du démaquillant ou de la lessive… De 100 produits chez Carrefour à 500 chez Intermarché et Casino. Ce sont surtout des marques de distributeur, identifiables grâce à un logo bleu-blanc-rouge estampillé “Trimestre anti-inflation”.

Un assortiment finalement limité par rapport aux dizaines de milliers de références dans une grande surface.

De plus, anti-inflation ne veut pas dire économie. Les produits ne sont pas forcément les moins chers du rayon. Et les consommateurs ne doivent pas s’attendre à des baisses de prix, comme l’explique Grégory Caret, directeur de l’observatoire de la consommation UFC que Choisir.

“Pour ces produits, pour lesquels on n’annonce pas de baisse, on va limiter les hausses dans les mois à venir. Mais ce sont des produits qui ont été très touchés par l’inflation. On est sur des produits qui ont connu plus de 10% de hausse de prix sur les 12 derniers mois”, pointe-t-il.