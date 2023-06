"Toujours une mauvaise nouvelle": des parents d'élèves s'opposent à l'arrivée d'un McDo

Dans le Val-d'Oise, les parents d'élèves d'un lycée sont vent debout contre l'installation d'un McDonald's à une centaine de mètres de l'établissement scolaire. Ils appellent la municipalité à privilégier des équipements pour la jeunesse, en lieu et place du fast-food.

Le combat des parents d'élèves sort du lycée. A Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), au nord de Paris, les parents d'élèves sont vent debout contre un projet d'implantation d'un McDonald's à cent mètres du lycée. La FCPE, une association de parents d'élèves, a lancé une pétition contre le fast-food, réclamant en lieu et place une MJC, une maison des Jeunes et de la culture.

"Dans une ville de 10.000 habitants comme la nôtre qui se meurt, qui ne propose rien aux jeunes et où la jeunesse s'ennuie, McDonald's propose d'accueillir pendant des heures ces jeunes qui ne savent pas où aller", explique Xavier Renou, co-président de la FCPE de Beaumont-sur-Oise, dans "Charles Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story.

"Ce sera l'annexe de l'établissement (scolaire), en face d'un terrain de sport et aux abords de l'Oise. Cela risque d'entraîner des déchets, en plus. C'est toujours une mauvaise nouvelle, un fast-food. C'est l'addiction au gras et aux sucres et ça entraîne des cancers", avance-t-il.