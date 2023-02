"Un piège tendu aux consommateurs": faut-il augmenter les prix dans les supermarchés le dimanche?

Depuis 2018, le groupe Casino a discrètement augmenté les prix de certains produits le dimanche. Après la révélation de cette "tarification dynamique", le groupe a assuré avoir suspendu l'opération depuis le mois de janvier.

Attention si vous faites vos courses le dimanche dans les magasins Casino: elles vous coûteront plus cher. Depuis peu, les enseignes de la chaîne augmentent les prix de certains produits le dimanche pour compenser le coût supplémentaire que représente l'ouverture des magasins cette journée.

En moyenne, un produit sur deux augmente d’environ 15%, entre le samedi soir et le dimanche. Ainsi, le pack de Danette voit son prix passer de 2,10 € à 2,85 € (+36%). Même chose pour le pack de quatre yaourts Activia qui voit son prix augmenter de 64 centimes (+28%), selon l'expert en consommation Olivier Dauvers.

Cette opération a un nom, "la tarification dynamique". "Les enseignes Casino ont instauré depuis décembre 2018 un service, inédit alors, d'ouverture dominicale sur toute la journée", a assuré vendredi à l'AFP la communication de ces enseignes. "A l'époque, ce service qui apporte un confort supplémentaire au consommateur s'était vu accompagner d'une expérimentation visant à appliquer une variation tarifaire mineure sur les produits et ce, exclusivement les dimanches", a ajouté Casino, assurant avoir suspendu l'expérience depuis le mois de janvier.

"C'est scandaleux d'augmenter les prix sans prévenir"

Sur le plateau des "Grandes Gueules" ce lundi, Etienne Liebig note que jamais la direction de Casino n'avait communiqué sur cette hausse des prix le dimanche. "On n'a prévenu personne que les prix avaient augmenté. C'est un piège qu'on a tendu aux consommateurs. C'est scandaleux d'augmenter les prix sans prévenir", déplore l'éducateur sur RMC et RMC Story.

"C'est la liberté du commerce, si je travaille un dimanche je peux facturer un client plus cher", estime de son côté l'avocat Charles Consigny. "On ne peut les empêcher d'augmenter leurs prix s'ils paient leurs employés plus cher", ajoute le conseil.

Mais les enseignes ouvertes le dimanche fonctionnent souvent avec des effectifs réduits, nombre d'entre elles ne proposant qu'un paiement par carte via les caisses automatiques. "Chez Casino, les agents de sécurité qui travaillent pour des sous-traitants ne sont payés que 10% de plus", tient à rappeler Hervé, agent de sécurité dans l'Isère. "Pour le reste, il n'y a aucun employé en rayon. Il n'y a aucun salaire à payer le dimanche. Cette augmentation est complètement injustifiée", ajoute-t-il remonté.

Lui-même vendeur, Jean-Marc soutient "la tarification dynamique" chez Casino, mais pas pour les mêmes raisons: "Il faut dissuader les gens d'aller faire leurs courses le dimanche", appelle-t-il. "Quand on ouvre le dimanche pour une raison ou une autre, les gens ne viennent que pour se balader. On a aussi le droit à une vie personelle à côté de ça", revendique Jean-Marc. "On travaille 35h par semaine, on a des RTT, on finit le vendredi à midi et les gens n'ont plus le temps de faire des courses?", s'interroge-t-il.