Droit de grève: La Poste condamnée par les prud’hommes pour des retenues de salaire abusives

L’entreprise avait opéré des retenues de salaires jugées "non proportionnées" après des grèves de salariés.

Les six plaignants ont obtenu gain de cause face à leur employeur. La Poste a été condamnée mi-juillet par le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour avoir retenu deux ou trois jours de salaire alors que les salariés n’avaient fait grève qu’une journée, un samedi travaillé, entre octobre 2021 et janvier 2022.

Depuis une dizaine d'années, des employés de La Poste posent un préavis de grève les samedis pour réclamer "l'embauche de salariés précaires, l'augmentation des moyens de remplacement et l'arrêt d'un management violent et toxique", affirme le syndicat Sud PTT Gironde.

Dommages et intérêts pour les six salariés

L'entreprise a été condamnée à verser l'arriéré des jours de salaire retenus, au-delà de la grève de 24 heures, et des dommages-intérêts à chacun des six employés.

Une victoire, pour Willy Dhellemmes, représentant syndical Sud PTT Gironde :

"On est très satisfaits de ce jugement car il vient rappeler ce que l’on dit depuis le début : on ne peut pas retenir 3 jours de salaire pour une grève de 24 heures. Le jugement écrit noir sur blanc que La Poste a porté atteinte au droit de grève. Il y a des problèmes fondamentaux qui ne sont pas réglés : depuis plus de 10 ans qu’on pose ces préavis-là, La Poste n’a jamais proposé un protocole de fin de conflit, ils restent sur une position de non-négociation", confie-t-il à RMC.

Six salariés étaient devant les prud'hommes, mais le syndicaliste estime qu'entre 50 et 100 personnes sont concernées.

La Poste a aussi été condamnée le 11 juillet à Châteauroux. Pour une grève de 24h, le plaignant s'était vu retenir quatre jours de salaire, un vendredi à la veille de pentecôte. Dans des affaires similaires, deux salariés de La Poste ont eu également gain de cause récemment devant les conseils de prud'hommes de Rennes et de Brive, selon Sud PTT.