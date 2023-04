Mort d’Hervé Temime: le parcours brillant de celui qui voulait devenir "le meilleur des avocats"

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur le brillant parcours de l’avocat Hervé Temime, qui s’est éteint ce lundi à l’âge de 65 ans.

Hervé Temime, grand avocat pénaliste, est mort ce lundi, à 65 ans. Il avait 13 ans quand il a vu à la télévision une interview d’Emile Pollak, grand avocat pénaliste marseillais, défenseur du dernier condamné à mort exécuté en France. Et c’est en écoutant Emile Pollak qu’Hervé Temime s’est dit: ‘Voilà ce que je veux devenir’. Avocat, mais pas seulement: le meilleur des avocats. Et de l’avis général, il a réussi.

Arrivé en France à 5 ans, juif pied noir, rapatrié d’Algérie, il a perdu son père médecin lorsqu’il avait 10 ans. Orphelin de père, comme Robert Badinter, Eric Dupond-Moretti et beaucoup d’autres grands avocats. Il faudrait être psychanalyste pour expliquer pourquoi. Il a monté très jeune son propre cabinet sans jamais avoir de patron. Il a longtemps été associé à Thierry Herzog, l’avocat de Nicolas Sarkozy.

Et la liste de ses clients ressemble au bottin mondain. Il a d’abord été le défenseur des voyous, commis d’office, passant son temps entre les cours d’assises et les prisons. Il en a gardé une détestation absolue de la prison. Et puis avec le temps, il est aussi devenu l’avocat préféré des accusés les plus riches.

"Il sait parler aux cons" disait Gérard Depardieu

Il a défendu Bernard Tapie et obtenu sa relaxe dans l’affaire de l’arbitrage. Il a défendu Jacques Servier, le patron du laboratoire du même nom. Il a été l’avocat du photographe François-Marie Banier.

C’est lui aussi qui défendait Roman Polanski lorsque la justice suisse a failli le renvoyer aux Etats-Unis. Il était l’avocat et l’ami de Catherine Deneuve de Nathalie Baye, de Valérie Lemercier avec qui il a vécu sept ans. Gérard Depardieu disait de lui: "Il sait parler aux cons". Ce qui visait les juges, et sans doute aussi les journalistes…

Hervé Temine aimait le luxe, les belles montres et les belles voitures. Il jouait au poker régulièrement, il vivait en bande avec la plupart des autres grands ténors français. Le 24 février dernier, il a assisté aux obsèques d’un de ses meilleurs amis, l’avocat Pierre Haïk, et c’est le soir de l’enterrement qu’il a eu un accident cardiaque. Il était hospitalisé depuis dans un état grave.