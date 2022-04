La fin de la dynastie Le Pen? "Ce parti reste raciste, xénophobe et antisémite", tacle Jérôme Marty

Marine Le Pen doit-elle passer la main après son nouvel échec au second tour? Car si le nom Le Pen progresse aux élections d'années en années, il est peut-être le dernier frein à une victoire majeure pour le parti d'extrême droite.

Nouvelle défaite au second tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron. En comptant celles de son père Jean-Marie, c'est la huitième fois que la famille Le Pen échoue à une élection présidentielle, malgré trois présences au second tour (en 2002 pour Jean-Marie, en 2017 et 2022 donc, pour Marine).

Une nouvelle défaite qui pourrait marquer la fin de la dynastie Le Pen et un changement de stratégie pour la présidentielle de 2027. "Le nom Le Pen s'est inscrit dans l'histoire de France par le combat qu'il mène. Marine Le Pen est libre de ses décisions et il est évident qu'il n'est pas inscrit dans la Constitution que ce soit un Le Pen qui soit à la tête de l'opposition nationale", a assuré lundi sur BFMTV Jean-Marie Le Pen, estimant cependant que les années de forte présence dans l'opposition du nom Le Pen, jouaient en sa faveur.

La question se pose en tout cas. Car si Marine Le Pen reste jeune et a entrepris de dédiaboliser son patronyme et le Rassemblement national depuis son accession au pouvoir, force est de constater que ça ne lui permet toujours pas d'accéder aux fonctions les plus importantes.

"Cela fait 70 ans que les Le Pen tiennent ce parti qui est au fond une entreprise familiale", tacle le docteur Jérôme Marty ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story. "Cela fait 70 ans qu'il n'y a pas eu une ouverture pour une autre personne", ajoute-t-il, évoquant le cas de Jordan Bardella, l'actuel président du parti, en couple avec Nolwenn Olivier, nièce de Marine Le Pen. "Il faut passer à autre chose. Ce dernier échec doit signer la passation de pouvoir entre ce nom Le Pen et quelqu'un d'autre. C'est leur seule façon de s'en sortir", estime-t-il.

"Marine Le Pen a le droit de ne pas vouloir effacer et nier qui elle est"

"Il n'y a pas de dédiabolisation, de toute façon. Il y a un ripolinage de façade mais c'est toujours la même chose. Cela n'a pas changé. C'est un parti raciste, xénophobe et antisémite, c'est tout! Et ça ne changera jamais!", ajoute le médecin, évoquant l'entourage de Marine Le Pen comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau notamment.

Mais force est de constater que Marine Le Pen progresse. Quand en 2002, Jean-Marie Le Pen s'inclinait au second tour avec seulement 17,79 % de votes face à Jacques Chirac, Marine Le Pen échouait avec 33,90 % des suffrages en 2017 et 41,46 % des voix en 2022. "Ce n'est pas du tout la même chose que Jean-Marie Le Pen. Elle a fini par arriver à 41%, en se débarrassant de son père en plus", constate Barbara Lefebvre. "Elle a le droit cependant de ne pas vouloir effacer et nier qui elle est. C'est la fille de son père, mais ce n'est pas la fille du candidat Le Pen ou du dirigeant du Front national", assure-t-elle.

"Le FN est passé de 1% dans les années 80, à deux seconds tours d'affilés dans les 40% en 2022. Ce n'est pas que grâce au changement structurel et interne du RN, c'est aussi grâce à une politique qui a fait la fracture sociale en France aussi", estime de son côté l'économiste Thomas Porcher.

Après l'échec à l'élection présidentielle, le Rassemblement national est concentré sur les élections législatives en juin, avec comme but ultime, la formation d'un groupe à l'Assemblée nationale, possible avec 15 députés minimum. Et pour l'instant, le RN résiste aux appels du pied de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour, qui plaide pour des alliances.