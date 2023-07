"L’enfant switche sur des jeux vidéo ou du porno en plein cours": alerte sur les tablettes à l’école

Dans un rapport, l’Unesco appelle à réguler le déploiement du numérique à l’école, qui ne doit pas remplacer l’apprentissage avec un professeur. Parmi les dangers, le manque d’interaction et la possibilité de passer rapidement d’une activité éducative à une dimension ludique.

Un rapport de l'Unesco alerte sur l'utilisation du numérique à l'école. Certes, la technologie a favorisé la continuité de l'apprentissage dans les situations d'urgence, améliorant l'accès aux ressources, notamment en Inde ou en Ethiopie pendant le Covid-19. Mais l'organisation de l'ONU dédiée à l'éducation, aux sciences et à la culture appelle aussi à réguler le déploiement du numérique car il peut avoir des effets néfastes.

"Les interactions en ligne ne peuvent pas remplacer celles avec un professeur": c'est l'une des conclusions de ce rapport. En clair, distribuer des tablettes aux élèves ne suffit pas... L'Unesco prend l'exemple du Pérou, avec 1 million d'ordinateurs portables donnés aux écoliers, mais sans amélioration concrète de l'apprentissage. Et pour cause: un enseignant sur trois dans le monde explique se sentir mal préparé pour enseigner avec les nouvelles technologies.

Pire, ce matériel, mal utilisé en classe, peut distraire les élèves, voire creuser les inégalités de niveau entre eux. C'est ce qu'il s'est passé aux Etats-Unis, pendant la crise du Covid-19: l'enseignement exclusivement à distance a marginalisé des élèves déjà en difficulté. Autre point soulevé par ce rapport: la faible protection des données des apprenants, avec 89% des systèmes utilisés pendant la pandémie qui enfreignaient des règles de confidentialité. La Suède a déjà fait machine arrière et va remettre des manuels scolaires en classe à la rentrée pour l'apprentissage de la lecture, par exemple.

"Le numérique envahit le temps des enfants"

"Cela fait six ans qu’on lance l’alerte et on se réjouit qu’il y ait une alerte au niveau mondial, souligne sur RMC le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin et fondatrice du ‘Collectif surexposition écrans’. On a plus de 6.500 études internationales qui montrent un lien entre une quantité d’écrans et des effets négatifs sur la santé physique et psychique de l’enfant. On n’a pas d’étude sérieuse, ou alors financée par l’industrie numérique, qui montre que l’enfant apprend mieux avec les écrans. L’éducation doit être incarnée par un humain, un professeur."

En classe, le risque est aussi que l’enfant dissimule une autre activité. "Pour le travail en autonomie, chaque enfant a sa tablette, l’interaction directe est beaucoup plus faible, explique cette spécialiste. Et le cerveau humain recherche le plaisir sans effort. Donc les enseignants nous disent que l’enfant qui a ouvert sa tablette sur un cours de mathématiques ou de français va vouloir switcher sur autre chose, des vidéos, voire des jeux vidéo ou du porno en plein cours." Et après l’école, l’enfant rentre à la maison, où d’autres écrans l’attendent... "Le numérique envahit le temps des enfants", dénonce le Dr Anne-Lise Ducanda.