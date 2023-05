"J'ai commencé quand j'avais 11 ou 12 ans": les mineurs de plus en plus exposés à la pornographie

Comment limiter l'accès aux images pornographiques chez les jeunes? La moitié des 12-13 ans consulte chaque mois des sites pornographiques, selon une étude Médiamétrie. Des images visionnées principalement depuis les smartphones sans contrôle parental. L'ARCOM a saisi la justice pour imposer à ces sites des contrôles plus stricts, mais dans les faits il y a encore du travail.

2,3 millions de mineurs, soit un tiers des moins de 18 ans en France. 2,3 millions de mineurs qui regardent du porno au moins une fois par mois. Un chiffre en forte progression puisque c'est 600.000 de plus qu'il y a cinq ans selon les derniers chiffres révélés par Médiamétrie. Des chiffres proches de ceux chez les adultes.

Ces jeunes qui consultent quasi exclusivement ces contenus sur leur téléphone portable, en moyenne 50 minutes par mois, échappant au regard de leurs parents. RMC s'est rendu dans le Pas-de-Calais, à Lens, devant un collège. Les enfants interrogés, âgés de 12 ans, ont déjà vu des images pornographiques.

"Des fois ça arrive sur les réseaux sociaux. A force, ça ne surprend plus" explique l'un d'entre eux.

Ces jeunes ne désirent pas spécialement être exposé à ces contenus au départ. Mais d'autres y ont pris goût:

"J'ai commencé quand j'avais onze ou douze ans. Puis après, j'ai continué. C'était surtout par téléphone. Je suis tombé dessus comme ça, par hasard", explique-t-il.

"Quand on va le faire, on se dit qu'on va mieux connaître son corps mais si on commence, certains ne peuvent plus s'arrêter", juge un de ses copains.

>>> Retrouvez toute la Matinale week-end de RMC en podcast

Faire d'un tabou un sujet de pédagogie

Assise dans sa voiture devant ce collège, Mickaela, maman de 5 enfants se dit "choquée" par ces chiffres. "Je ne m'attendais pas à ça. On peut contrôler: le soir, avec le contrôle parental. Je suis abonné à leurs comptes, je peux rentrer dans leur chambre et prendre leur téléphone...", explique cette maman qui dit devoir contrôler constamment les téléphones.

Contrôler mais aussi en parler avec ses enfants, c'est ce que conseillent plusieurs associations afin de faire de la pédagogie autour de la sexualité plutôt que d'en faire un sujet tabou.

"L'enjeu est de pouvoir aborder les questions de sexualité, de pouvoir répondre aux questions légitimes qu'ils se posent en tant qu'adolescents" juge ainsi Thomas Rohmer, le président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (Open), milite pour libérer la parole :

"Le drame, c'est que les adolescents, à chaque fois qu'ils souhaitent en parler à un adulte, la plupart des adultes partent en courant que ce soit au sein de la sphère scolaire ou de la cellule familiale" estime-t-il.

Le gouvernement va serrer la vis

Le directeur de l'Open juge ainsi que les ados tomberont forcément sur des images pornographiques et qu'"aujourd'hui, l'éducation sexuelle fonctionne très mal dans notre pays": "Le vrai problème est la non-déconstruction des images et qu'il n'y ait pas de contre discours qui soit proposé." Il souhaite que l'Etat bloque les accès aux principaux sites de films pornographiques, le temps qu'une vraie authentification qui protège les mineurs soit en place

De fait, le gouvernement souhaite également serrer la vis en sécurisant mieux et en régulant mieux l'accès à ces sites. Début mai, le ministre délégué chargé du Numérique a annoncé un projet de loi pour renforcer les pouvoirs de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication numérique.

Ainsi, tout site qui ne vérifie pas l'âge de ses usagers pourrait être bloqué. De même, ce projet de loi généraliserait également un système de double vérification. Aujourd'hui, quand vous consultez ces sites, il vous suffit simplement de déclarer que vous êtes majeur quand votre âge vous est demandé. Aucune pièce justificative ne vous est demandée. Demain, on pourrait par exemple vous demander la copie de votre carte d'identité ou votre empreinte bancaire.