"Ça me dégoûte": des automobilistes digèrent mal les profits records de TotalEnergies

Alors que les prix à la pompe ne cessent d'augmenter, le groupe TotalEnergies a annoncé avoir enregistré une année record en termes de profits. De quoi faire râler certains automobilistes, qui espèrent plus qu'une petite ristourne.

Année record pour TotalEnergies. Le groupe a dégagé le meilleur bénéfice de son histoire: 19,5 milliards d'euros de bénéfice net en 2022 contre 16 en 2021. Un résultat qui s'explique par l'envolée des cours du gaz et du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine et par la forte reprise de la demande de pétrole après la pandémie.

Que pensent les automobilistes qui vont faire le plein chez Total de ces bénéfices records et de cette éventuelle ristourne? "Ça me dégoûte". Voilà ce qu'inspire le record de bénéfices de Total à Yohann, commercial.

“Les gens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts pendant qu’eux font des milliards. C’est incroyable de ne pas partager avec le pays pour aider le pays à avancer”, indique-t-il.

Ça peut paraître disproportionné, Géraldine, agent immobilier, le reconnaît. Pourtant, elle comprend aussi que TotalEnergies puisse faire des profits. “Ce ne sont pas des marchands d’armes non plus. On a besoin de carburant. S’il cessait d’exister, ce serait problématique. Donc je ne suis pas choquée plus que ça”, assure-t-elle.

Une ristourne intéressante ou insignifiante?

D'autant que TotalEnergies se dit prêt à envisager de nouvelles ristournes sur le prix à la pompe. "Si le litre de gazole dépasse deux euros, TotalEnergies pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe", a annoncé le PDG du groupe TotalEnergies, Patrick Pouyanné dans les colonnes du Parisien.

Rien de très convaincant pour Yohann. “Rien que le mot ristourne ou coup de pouce, ça me fait rire. On parle d’enlever 10 centimes ou quelque chose comme ça. Alors qu’avec les profits qu’ils ont, ils pourraient enlever bien plus que ça", appuie-t-il.

Mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. Line est vendeuse en boulangerie. “Moi ce qu’on me donne, je le prends. Ça permettra de mettre un peu plus d’essence”, assure-t-elle. Mais pour Didier, Total n'est pas le seul à devoir faire un effort. L'Etat aussi.

“Que l’Etat fasse un bénéfice avec leur TVA sur l’essence, je veux bien, mais pas à 70% quand même”, regrette-t-il.

D'autres automobilistes plaident pour une taxation encore plus importante des profits réalisés par Total en France.