Les Trophées PME RMC : « Présentiel et distanciel : Le choix impossible ? »

Ces deux mots sont rentrés dans notre langage courant : « tu viens ou on fait une visio ? »

Autrement dit : « on se voit physiquement ou on se parle à distance ? » D’ailleurs, nous avons été agréablement surpris par la rapidité et l’adaptabilité des PME dans l’utilisation de ces outils digitaux, comme vous nous l’avez indiqué dans vos dossiers de candidature.

