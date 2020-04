Le Top de l'Afterfoot : Comprenez-vous les joueurs réticents à reprendre le championnat ? – 20/04

Le quizz de l'After – 20/04

Du mardi au jeudi, entre 23h45 et 00h00, quand il n'y a pas match, le très redouté "Quiz de l'After" oppose le plus souvent les deux mauvais joueurs Jérôme Rothen et Daniel Riolo, mettant plus que jamais en lumière leur mauvaise foi démesurée. L'After est devenu LA référence du débat d'opinion sur le foot à la radio. Libre, sans concession, les personnalités de l'After analysent les matchs à chaud et toute l'actu du foot et se confrontent à l'avis des fans dont l'After est devenu l'incontournable tribune. Live, résultats, interviews, analyses, ... Toute l'actualité sportive et l'ensemble des consultants de la Dream Team RMC Sport sont à l'antenne de RMC à partir de 16h. Retrouvez Christophe Dugarry, Eric Di meco, Vincent Moscato, Jerome Rothen, Daniel Riolo, l'After Foot et bien d'autres sur RMC et rmcsport.fr.