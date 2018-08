Accueil et scolarisation des enfants handicapés: "Ca devrait être une norme" réclame une maman d'un enfant handicapé

Un rapport sur l'accueil et la scolarisation des enfants handicapés entre 0 et 6 ans doit être remis ce mercredi aux ministres Sophie Cluzel et Agnès Buzyn. Il manquerait ainsi 10.000 places pour les enfants handicapés de moins de 3 ans. RMC a pu le consulter en avant-première.





