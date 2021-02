Auxerre: des habitants se mobilisent pour aider un jeune homme à la rue

Auxerre: des habitants se mobilisent pour aider un jeune homme à la rue. Ils lui ont trouvé un appartement et même un travail

Apolline de Malherbe donne rendez-vous aux auditeurs de RMC et téléspectateurs de RMC Découverte pour une nouvelle matinale info avec « Apolline matin ». Accompagnée d’une équipe de journalistes, elle apporte son regard quotidien sur l’information avec des débats et reçoit chaque matin les acteurs de l’actualité. Les auditeurs et téléspectateurs sont toujours au centre des échanges.

RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Apolline Matin (6h-8h30), Bourdin Direct (8h30-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Neumann/Lechypre (12h-15h).