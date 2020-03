Coronavirus: "Cinq semaines pour recevoir des masques qu'on avait soit-disant en stock, on se demande si on ne nous raconte pas des histoires" dénonce Jean-Paul Hamon sur RMC

Invité de RMC, mardi matin, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, a dénoncé le temps perdu par le gouvernement et le ministère de la Santé face à l'épidémie de coronavirus.

