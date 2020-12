Le Grand Oral de Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication – 24/12

Aujourd'hui, c'est au tour de Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication, auteur de la BD "Le Président" (éd. Les Arènes), de passer le Grand Oral des GG. - Avec : Zorha Bitan, cadre de la fonction publique. Etienne Liebig, éducateur. Et Maxime Lledo, étudiant. - Les Grandes Gueules, du jeudi 24 décembre 2020, présenté par Alain Marschall et Olivier Truchot, sur RMC et en simultané sur RMC Story.

« Les Grandes Gueules » animées par Alain Marschall et Olivier Truchot sont de retour pour une 17e saison ! Agriculteur, fromager, avocat, enseignante… les 14 GG, issues de la société civile, n’ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rires, ces 3 heures de talk-show sont le reflet des vraies préoccupations des Français. En simultané sur RMC.

RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC s’articule autour de rendez-vous phares comme Apolline Matin (6h-8h30), Bourdin Direct (8h30-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Neumann/Lechypre (12h-15h).