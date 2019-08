"On se sent revivre", Jérôme, tétraplégique, profite de ses premières vacances depuis son accident de voiture intervenu il y a 12 ans

Selon l'Observatoire des inégalités, 1 personne handicapée sur 3 ne part pas en vacances. Jérôme est tétraplégique depuis un accident de voiture il y a 12 ans. Avec sa famille, il a réservé 15 jours dans un mobil-home adapté, via une agence de voyage dédiée aux personnes en situation de handicap.

A partir de 6h, Jean-Jacques Bourdin prend les commandes de RMC. Avec Charles Magnien et William Galibert, il offre un show unique radio/télé en direct sur RMC et... sur RMC Découverte jusqu'à 8h30 ! Pendant trois heures, Jean-Jacques Bourdin s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Français. "L'homme libre" de la radio a l'exigence de ses auditeurs et capte comme eux ce qu'il faut retenir et comprendre.

RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme la matinale de Jean-Jacques Bourdin, les Grandes Gueules, Radio Brunet ou M comme Maïtena.