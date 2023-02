146,9 milliards d'euros dépensés par les Français: nouveau record pour la vente en ligne en 2022

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre analyse le nouveau record de la vente en ligne en France en 2022, en hausse de 14%.

Les ventes en ligne ont progressé de près de 14% en 2022 en France, nouveau record. L’année dernière, les Français ont dépensé 146,9 milliards d'euros sur internet, un montant en hausse de 13,8% par rapport à 2021, selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad). C'est l'équivalent du secteur automobile ou du BTP. Ça représente 2,3 milliards de transactions.

Il y a environ 42 millions de cyberacheteurs en France, qui ont dépensé en moyenne 3.515 euros en ligne l'an dernier, passant plus d'une commande par semaine.

Qu’est-ce que les Français achètent en ligne? Plus de services, moins de biens. Les ventes de billets de trains et d’avions, de séjours touristiques et de loisirs en tous genres ont bondi de 61% par rapport à 2021 (et de 50% par rapport à 2019, année précédant la pandémie). Les ventes de produits se replient en revanche de 7% par rapport à 2021 mais demeurent en hausse de 33% par rapport à 2019.

Les trois sites les plus visités en France sont Amazon, Leboncoin et Vinted. Attention: les ventes en ligne, ce n’est que 15% du commerce de détail malgré ces chiffres spectaculaires.

Les jeunes plus convaincus par les influenceurs que par les pubs

Est-ce qu’il y a des différences de comportement d’achat selon les générations? La Fevad a commandé à l'institut Odoxa un focus sur les comportements d'achat de la génération Z, les 12-25 ans. Presque la moitié d’entre eux achètent majoritairement sur internet, via le smartphone.

Nombreux et responsables: huit jeunes cyberacheteurs sur dix déclarent "privilégier la qualité à la quantité" et deux sur trois ont fait l'acquisition d'un produit reconditionné ou d'occasion en 2022. Les influenceurs sont davantage déterminants que la publicité dans leurs comportements d'achats. Et les plus prescripteurs en France sont Squeezie, McFly et Carlito, et Michou.