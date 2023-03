Carrefour lance son panier anti-inflation, pas de panier commun porté par l'État

Le patron du groupe Carrefour Alexandre Bompard annonce ce dimanche dans les colonnes du Journal du dimanche le lancement d'un panier anti-inflation de produits à prix fixes pendant trois mois dans les supermarchés et hypermarchés de son groupe. Selon lui, l'idée d'un panier global dans toutes les enseignes porté par l'État a été abandonné

Il n'y aura pas de panier anti-inflation commun à toutes les enseignes de la grande distribution annonce Alexandre Bompard, patron du groupe Carrefour, dans les colonnes du Journal du Dimanche. Mais si l’État ne met pas la main à la poche, la grande distribution sera bien mise à contribution. Une opération "200 produits à prix fixes pendant trois mois" a été annoncée ce dimanche matin sera prise en charge par Carrefour, pour un montant estimé de plusieurs dizaines de millions d’euros. Un chiffre encore loin des 42 milliards d’euros de chiffre d’affaires du groupe en 2022.

La grande distribution a obtenu gain de cause

Au-delà de cette opération, à travers les propos de l'ancien PDG de la FNAC, ce dimanche, il est remarquable de voir que le gouvernement a réussi à pousser les distributeurs à faire un geste mais que son idée d’origine, celle d’un panier commun à toutes les enseignes a bien été abandonnée. Les grandes enseignes tenaient absolument à garder leur indépendance ont obtenu gain de cause.

Cette annonce vient alors que samedi, sur RMC, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau annonçait qu'une annonce devrait être faite sous les quinze jours pour une aide globale aux Français face à l'inflation alimentaire. Le panier anti-inflation était alors évoqué parmi d'autres pistes.

Le gouvernement maintien la pression

En toute logique, après Carrefour, les autres enseignes type Leclerc, Lidl, Aldi, Auchan, Casino devraient suivre. Le risque réside que cette opération vienne en réalité remplacer les promotions déjà réalisées. C’est pourquoi Bercy maintient la pression et insiste encore ce matin sur la nécessité de prolonger au maximum ces aides et sur au moins plusieurs mois. Selon les informations de RMC, le travail va d’ailleurs se poursuivre entre le ministère et les professionnels du secteur.

Pour les associations de consommateurs, cette mesure reste insuffisante. Elles réclament au gouvernement un nouveau chèque anti-inflation pour les plus modestes, à un moment où un quart des Français se privent d’un repas par jour, selon la CLCV.