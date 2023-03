Sécheresse, panier anti-inflation,… ce qu'il faut retenir de l'interview de Marc Fesneau

Invité de RMC, le ministre de l'Agriculture et le Souveraineté alimentaire Marc Fesneau a confirmé qu'un dispositif anti-inflation serait dévoilé dans les quinze prochains jours et a dit vouloir préparer les agriculteurs au réchauffement climatique notamment en soutenant les projets de méga bassines.

"Le monde agricole est à la croisée des chemins." La première phrase du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, ce samedi dans la Matinale Week-End de RMC, montre la taille des enjeux qui attendent le locataire de l'hôtel de Villeroy pour les agriculteurs et les consommateurs, dont il est le ministre. Parmi les chemins qui se croisent qu'évoque l'élu MoDem, "les questions de rémunération, de dérèglement climatique et de renouvellement des générations." Il estime ainsi que la "conjoncture" pour les agriculteurs est "meilleure mais des perspectives déréglées."

Sur les questions de rémunération, les négociations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs se sont terminées le 1er mars. Le ministre de l'Agriculture estime qu'"il n'y a pas de mauvaise surprise sur la matière première agricole dans le cadre des renégociations commerciales. On est au rendez-vous de ce qui était attendu."

Un dispositif anti-inflation dans les 15 jours

Pour le consommateur, Olivier Véran a annoncé, sur RMC mercredi, souhaiter de "casser les prix du quotidien" pour contenir l'inflation. Plusieurs solutions ont été évoquées au gouvernement pour cela comme le chèque alimentaire ou le panier anti-inflation. Quelle formule sera retenue par le gouvernement et quand est-ce que ce sera mis en place? "On travaille à quelque chose qui permettra d'éviter un choc inflationniste", explique en tout cas le ministre de l'Agriculture, qui veut que ce dispositif soit annoncé dans les 15 jours.

"On est en train de regarder quel est le meilleur dispositif et qu'il ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre. Ça met du temps parce que c'est compliqué et que les grands distributeurs ne sont pas d'accord sur les produits à mettre dedans."

Marc Fesneau veut "s'assurer que ce dispositif ne se fasse pas sur le dos des agriculteurs et que les distributeurs fassent leur part d'effort." Sur la composition du panier, tout reste ouvert entre bio et non bio, fruits et légumes uniquement ou aussi des produits transformés. Seule certitude, il ne pourra pas être composé de produits 100% français: "nous sommes dans le marché commun. Dès lors, il n'y a aucune possibilité de dire 'je ne veux que des produits français'. Ce n'était pas la peine de faire 60 ans de construction européenne pour en arriver là, dans ce cas-là."

Sécheresse: "Ne nous faisons pas trop peur"

Autre sujet de préoccupation pour les agriculteurs, la sécheresse avec un appel d'Emmanuel Macron à la sobriété sur l'eau. Marc Fesneau a souhaité sur RMC lancer un appel au calme: "Ne nous faisons pas trop peur" tonne-t-il, expliquant que "ce n'est pas l'hiver le plus sec de ces 100 dernières années".

Sur le moyen-terme, il explique vouloir "préparer les agriculteurs" au changement climatique "avec beaucoup d'épisodes de sécheresse et des épisodes de fortes pluies."

"Il faut faire évoluer les pratiques pour faire en sorte qu'elles soient plus économes en eau avec des variétés avec moins d'appel d'eau, des systèmes plus économes, comme le goutte à goutte, et des réserves de substitution."

Le ministre évoque avec ce terme des "réserves de substitution" des "méga bassines", ces retenues d'eau qui servent aux agriculteurs pour pouvoir arroser leurs cultures, fortement contestées par des militants écologistes. Le ministre de l'Agriculture estime qu'il "faut réserver de l'eau là où il y en a pour ne pas prélever dans les rivières en plein été."

Pour lui, "il n'y a pas d'accaparement" car les agriculteurs "fournissent de l'alimentation pour nous. C'est aussi important de prendre de l'eau pour se nourrir que pour prendre de l'eau pour se laver." Marc Fesneau a, par ailleurs confirmé qu'un décret est attendu pour l'utilisation des eaux usées, notamment pour les industriels.