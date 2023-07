Comment reconnaître et choisir une bonne glace artisanale

Cette année encore, nombreux sont ceux qui voudront aller manger une glace cet été, que ce soit en ville ou sur la plage. Une tendance qui illustre bien l'engouement pour ce produit: l'augmentation du nombre d'artisans glaciers de plus de 40% en 10 ans.

Les glaces artisanales séduisent de plus en plus. En 10 ans, les artisans glaciers ont vu leur nombre augmenter de plus de 40%, selon les chambres de métiers et de l'artisanat. Ça fait partie des petits plaisirs de l’été. De passage à Paris, Adrien et son ami sont venus s’offrir une glace, mais pas question de l’acheter n’importe où. “On aime bien le fait qu’elle soit faite à la maison, qu'elle soit moins industrielle”, indique-t-il.

Sorbets aux fruits ou glaces gourmandes, chacun ses goûts. Pour Florent, ce sera pistache noisette, et lui aussi privilégie les glaciers artisanaux.

“C’est meilleur en termes d’impact de prendre quelque chose d’artisanal par rapport à quelque chose d’industriel où il y a des produits ajoutés comme des additifs ou du sucre…”, appuie-t-il.

Dans cette boutique, il faut compter environ 7 euros pour deux boules. Mais pour Adrien, le plaisir n’a pas de prix. “Je préfère payer un peu plus pour avoir des produits de meilleure qualité que quelque chose de moins cher qui va être plus industriel et moins bon”, explique-t-il.

De la gélatine dans certaines glaces

Mais attention, tous les glaciers que vous allez croiser cet été ne sont pas tous artisanaux. Bruno Aïm, président de la confédération nationale des glaciers de France pour repérer les meilleurs, donne quelques conseils.

“Les couleurs doivent être complètement naturelles. Un artisan utilise peu ou pas de colorant. Quand vous voyez des glaces qui débordent de 10-15 cm du bac, c’est que la glace ne tient pas par le froid, mais par de la gélatine”, détaille-t-il.

Bien qu'ils soient plus de plus en plus nombreux, les artisans glaciers ne représentent que 5% du marché.