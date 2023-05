Inflation: pourquoi les ventes de glaces et de sorbets battent encore des records malgré les prix

Malgré une hausse des prix, les ventes de glaces et sorbets ont battu un nouveau record en 2022.

Pas de coup de froid en vue sur les ventes de glaces malgré le coup de chaud sur les prix. D'après les données du panéliste NielsenIQ, le chiffre d'affaires des glaces et sorbets a augmenté de 24% sur l'ensemble de l'année par rapport à 2021 pour atteindre 1,4 milliard d’euros.

Plus globalement, le cabinet de conseil spécialisé dans la consommation Circana estime le chiffre d'affaires des surgelés sucrés en grande et moyenne surfaces à 1,64 milliard d'euros, soit une hausse de 14,1% en valeur et de 7,7% en volume.

Les produits les plus appréciés par les consommateurs, ce sont les glaces individuelles, d’abord, puis les sorbets et crèmes glacées en pot ou en bac, devant les gâteaux glacés. Dans une moindre mesure, les spécialités à partager et surtout les buches de fin d’année ont particulièrement cartonné en 2022.

Recul des ventes de glaces bio

Ces chiffres confirment la popularité des glaces auprès des Français, qui arrivent en tête des best sellers des hyper et supermarchés: 27 millions de foyers en ont mis dans leur caddie l'année dernière, c'est 700.000 de plus qu'en 2021.

En revanche, NielsenIQ observe un recul du chiffre d'affaires des glaces bio en 2022, pour la deuxième année consécutive. Il constate également une baisse du poids des nouveautés dans le chiffre d'affaires des surgelés sucrés qui se poursuit depuis près de dix ans: elles ne pèsent plus qu'à peine 2%.