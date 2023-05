Fromages Jay&Joy contaminés à la listeria: des victimes témoignent, des ex-salariés dénoncent

EXCLU RMC - Après la découverte de cas de contaminations à la listeria de fromages estampillés Jay&Joy, les langues se délient. Une ancienne employée de la marque témoigne de l'hygiène relative des anciens locaux de Jay&Joy, en exclusivité pour RMC.

Un dossier, deux témoignages. Quelques mois après la révélation de cas graves de listériose, provoqués par la consommation de fromages Jay&Joy, RMC a continué d'enquêter sur le sujet afin d'en savoir plus sur les raisons et les conséquences de la contamination de certains fromages au lait végétal de la marque française.

Contaminée à la bactérie listéria, l’usine Jay&Joy, dans l’Oise, a produit des fromages vegan qui ont provoqué 5 cas graves de listériose entre avril et décembre 2022. Quatre de ces cas sont des femmes qui ont accouché prématurément.

RMC a pu retrouver deux d'entre elles, dont Fanny. En juillet dernier, elle est enceinte de sept mois quand tout bascule. "J'ai commencé à avoir des grosses sueurs, de la fièvre, une toux très forte. Je n'arrivais vraiment plus à marcher, et je me sentais partir en fait", raconte-t-elle.

"J'avais les ongles qui devenaient violets, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille à la clinique. Ils ont vu que j'avais une septicémie, je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps. La situation de mon bébé devenait aussi grave, son cœur battait à 200, il n'aurait pas fallu qu'il se passe un jour de plus", se souvient Fanny, contaminée par la Listeria après avoir mangé un fromage Jay&Joy.

Après son passage entre les mains des médecins, le diagnostic est posé. "La bactérie a été identifiée, c'était donc la listériose. J'avais tout un protocole d'antibiotiques à suivre, donc là je suis restée alitée, j'ai très peu bougé tout le reste de ma grossesse", poursuit-elle.

Jay&Joy aurait refusé d'alerter, selon une victime

Fanny a accouché un mois avant le terme. Les tests menés par l’Agence régionale de santé ont prouvé qu’elle a été infectée par la même souche de listeria que celle retrouvée dans l’usine Jay&Joy. Aujourd’hui, elle va bien, son bébé de 8 mois aussi, malgré les angoisses de mort qui perdurent.

Si Fanny a décidé de prendre la parole, c’est pour dénoncer l’attitude de la marque. En effet, dès qu’elle a appris sa contamination à la listéria, Fanny a pris contact avec Jay&Joy pour leur demander de diffuser des alertes sur les risques liés à leur produit. Fanny s'est toutefois opposée au refus catégorique de la marque.

"J'ai appris qu'il y avait une femme qui avait vécu les mêmes choses que moi, qui avait fait les mêmes démarches auprès d'eux en avril, soit trois mois avant. Je ne comprends pas comment on ne peut pas se dire 'Mon dieu, potentiellement des femmes vont mourir avec mes produits, il faut qu'il se passe quelque chose', c'est ça que je ne comprends pas", déplore la mère de famille.

"Il fallait (...) retirer les souris mortes"

En avril 2022, suite au premier cas de listériose, un rappel de produits est décidé. Mais la vente reprend un mois plus tard. Et aucune campagne de prévention à destination des femmes enceintes n’est lancée par Jay&Joy. Bien avant cette date, l’entreprise avait déjà rencontré de graves problèmes d’hygiène. Une ancienne salariée a accepté de témoigner de son histoire, sous couvert d’anonymat. Son témoignage, exclusif, est confirmé par d’autres ex-employés avec qui RMC est en contact.

Cette employée, Assia, est entrée chez Jay&Joy en 2019, au lancement de la marque et avant l’ouverture de leur usine dans l’Oise. Elle a travaillé plus d’un an dans leurs locaux parisiens.

Cette ancienne employée nous a transmis des photos et des vidéos hallucinantes, dans lesquels on y voit notamment une cave de 15m2 installée sous la boutique, sans fenêtres, sans issue de secours et infestée de rongeurs. "Tous les matins, il fallait que je cherche là où il y avait les pièges pour retirer les souris mortes", relate la jeune femme.

"Forcément, il y avait des excréments partout, sur ma table de travail, sur les emballages de fromages, sur les cartons et aussi les matières premières. Je ne supportais plus de travailler dans ces conditions de saleté là", explique Assia, ancienne employée de Jay&Joy.

Assia a donc alerté l’inspection du travail avant de quitter définitivement l’entreprise. Le 15 juillet 2020, des inspecteurs se sont rendus sur place. Dans un échange de mails que RMC a pu se procurer, l’inspectrice du travail explique que "compte-tenu du déménagement imminent des locaux dans l’Oise, mon action sera très limitée concernant l'hygiène et la sécurité car l'entreprise ne sera plus sur mon secteur".

"Des annonces" prévues par Jay&Joy

Le 26 décembre dernier, c’est justement dans la nouvelle usine de l’Oise que la bactérie listeria est découverte sous une plinthe.

Du côté de la marque Jay&Joy, on assure que pour des raisons financières, la marque a cessé la production et qu’elle a demandé son placement en redressement judiciaire le 8 mars dernier. Elle rappelle qu’elle a présenté ses excuses aux victimes, "cette situation est une souffrance", explique la direction, qui affirme qu'à "aucun moment" la société a "menti”.

Suite à nos sollicitations, Jay&Joy a prévu des annonces la semaine prochaine, nous dit-on, sans plus de précisions. L’enquête des autorités sanitaires, elle, est toujours en cours.

