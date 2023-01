Fromages Jay & Joy potentiellement contaminés à la listeria: cinq cas graves

ENQUÊTE RMC. Un arrêté préfectoral a suspendu la vente de tous les fromages au lait végétal de la marque Jay & Joy la semaine dernière, après cinq cas graves de listériose potentiellement en lien avec les produits de cette crémerie. L'entreprise, elle, minimise mais les consommateurs sont inquiets.

Entre avril et décembre, cinq personnes ont présenté des cas graves de listériose après avoir "consommé dans les semaines précédant leur listériose des spécialités végétales - alternatives fromagères - au lait d'amandes et de noix de cajou fabriquées et commercialisées sous la marque Jay & Joy", a annoncé dans un communiqué la Direction générale de la Santé (DGS).

Quatre femmes ont accouché prématurément et une autre personne a développé une méningite.

Par précaution, un arrêté préfectoral a suspendu la commercialisation. Et l’entreprise a rappelé tous les produits achetés avant le 14 janvier, qui ne doivent donc pas être consommés.

"Je suis assez angoissée"

Sauf que ceux qui en ont mangé récemment estiment que la consigne arrive un peu tard. C'est le cas de Manon, enceinte de sept mois, qui en a consommé il y a 15 jours.

"Je suis assez angoissée car les symptômes ont deux mois pour se manifester, donc ça veut dire que pendant deux mois, au moindre petit truc, il faut que j’aille aux urgences. Là, il faut que je fasse des prélèvements juste parce que j’ai des petits symptômes grippaux, ça peut très bien être ça ou ça peut être autre chose. Ça n'est pas comme ça que je m’attendais à vivre ma fin de grossesse", explique-t-elle auprès des équipes de RMC s'engage pour vous.

D'autant plus que Manon avait justement choisi des fromages végétaux pour éviter les risques sanitaires liés au lait animal.

"Avant de les consommer ces produits, j’ai demandé à la marque si c’était bon, j’ai demandé à une sage-femme si c’était bon, j’ai cherché sur Internet et je n’ai rien trouvé, mais forcément je culpabilise parce que s’il y a un problème je sais que les conséquences sont graves", ajoute-t-elle.

Une communication ambiguë de la marque

La marque a informé ses clients, mais peut-être aussi un peu tard. Alors que le rappel des produits date du 14 janvier, Jay & Joy a mis une semaine à le communiquer à ses clients sur Instagram et 10 jours pour en parler sur sa page Facebook.





De plus, les informations diffusées induisent en erreur. Dans un échange entre un consommateur inquiet et la marque, Jay & Joy rassure : "Tous les produits qui ont été commercialisés ne présentent pas de danger pour la santé". Nous avons demandé directement à l’entreprise, qui maintient cette version. Le problème c'est que c’est précisément l'inverse de ce que disent les autorités de santé: un risque de contamination à la listeria existe bel et bien.

Les équipes de RMC s'engage pour vous ont donc alerté les ministères de l'Agriculture et de la Santé. Ils se sont dits très étonnés de la communication de Jay & Joy et confirment que l’entreprise a connu "un problème de contamination à la listeria de ses locaux et de ses produits". Lors d’un auto-contrôle, la bactérie a été retrouvée sur une plinthe en bas d’un mur de leur usine de l’Oise le 26 décembre dernier.

Des irrégularités et des manquements

Les services sanitaires ont aussi relevé des irrégularités et des manquements aux règles d’hygiène lors d’une visite il y a deux semaines. Les investigations sont toujours en cours.

Contactée par RMC, l’entreprise affirme que tous les produits sortis de son usine sont sûrs et que les résultats des auto-contrôles réalisés depuis novembre sont négatifs. En avril 2022, Jay & Joy avait déjà dû rappeler ses produits à la suite de la découverte de la bactérie listeria sur un lot de fabrication d’un de leurs fromages.