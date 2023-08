Hausse de 700% : la fronde des clients d'ENI face à l'envolée de leur facture d'électricité

Plusieurs dizaines de clients du fournisseur d’électricité italien ENI se plaignent de factures de régularisation surprises d’un montant extrêmement important. Certains se sont constitués en collectif face à ces factures mirobolantes.

Une mauvaise surprise pour démarrer l’été. Depuis début juillet, plusieurs clients du fournisseur d’électricité italien ENI ont découvert des factures de régularisation surprise dans leur boîte aux lettres, qui affichent des montants importants à régler. Certains n’ont que quelques centaines d’euros à régler, mais le tarif peut atteindre plusieurs milliers d’euros.

C’est le cas d’Alexandre. Ce client de l’électricien italien a reçu "au tout début de l'été", une facture de 11.000 euros. Invité de Charles Matin sur RMC et RMC Story, il avoue "avoir cru à une erreur au niveau de consommation."

"On a contacté Enedis qui gère les compteurs, on remarque qu'il n'y a pas d'erreur de consommation. Puis on a remonté la ficelle et en fait on se rend compte qu'on a été victime d'une hausse (du tarif) de 700%", explique-t-il.

L'invité de Charles Matin : Prix de l’électricité, la fronde des clients d’Eni - 16/08 8:51

Avec cette augmentation, dont les clients n'ont pas été informés, Alexandre déplore un manque de communication de la marque: "Initialement il y a un contrat qui date de 2021 et il y a eu un renouvellement en 2022, mais avec aucun mail reçu. Donc il n'y a aucune possibilité de connaître ce nouveau contrat, il n'y a pas accès à mon contrat sur mon espace client ni au prix du kilowattheure."

Ce client explique avoir obtenu des explications "pas très claires" de la part de son fournisseur d'électricité avec "des éléments de langage un peu mécaniques": "notre échéancier, notre prévision de consommation, tout était fausse: "J'ai eu des emails me rappelant ma consommation mais mal calculés sur un tarif sept fois moins chers."

D'un prix fixe à un contrat de marché sans prévenir

Initialement, Alexandre avait, en 2021, un prix fixe dans son contrat: "le seul élément concret que j'avais sur le contrat c'est que à son issue, j'allais passer à 'l'offre la plus adaptée à ma consommation, à mes besoins'." Pour notre expert économie, Emmanuel Lechypre, cette phrase est "la phrase magique pour passer à un prix de marché." Le client dénonce le manque de communication de l'entreprise qui l'a donc passé à un prix de marché alors "que l'offre la plus compétitive était le tarif réglementé", et depuis le renouvellement de son contrat, le flou autour du tarif et du prix du kilowattheure

"J'en appelle à tous de faire attention aux renouvellements de contrats ENI – un million de contrats en France (ndlr) - car on ne sait pas qu'on est à un tarif de marché."

Depuis un collectif s'est monté. Près d'une centaine de clients se sont manifestés avec des factures de 1.000 à plus de 10.000 euros. En moyenne, le montant est de 2.500 euros. Un groupe Facebook s'est aussi monté avec près de 2.800 membres et une pétition a été créée.

"On essaie de trouver à l'amiable une solution avec Eni, et on doit attendre deux mois pour faire intervenir le médiateur de l'énergie. Pendant ce temps, les factures sont gelées", conclut Alexandre.

De son côté, Eni assure répercuter sa nouvelle grille tarifaire sur les mensualités et traite au cas par cas si certaines modifications n'ont pas été faites.