"150 euros": un magazine, vraie solution pour le pouvoir d'achat ou une nouvelle campagne de pub?

Le groupe Milee lance le magazine gratuit "150 euros" destiné à compenser la disparition programmée des prospectus et à donner des bons plans conso à ses abonnés. Dans le contexte d'inflation, l'éditeur veut proposer un média autour du pouvoir d'achat. Quitte à pousser à la "surpublicité" et à la surconsommation?

Faire économiser 150 euros par mois à ses abonnés. C'est la promesse d'un nouveau magazine lancé par l'entreprise spécialisée dans la distribution Milee, et nommé "150 euros". Cet hebdomadaire, distribué gratuitement depuis mardi, propose sur abonnement des informations sur la grande distribution, des conseils ainsi que des bons de réduction sur les magasins alentours.

Son fondateur, Eric Paumier, invité d' Apolline Matin sur RMC et RMC Story explique qu'avec l'arrêt programmé des prospectus, amenés à disparaître dans plusieurs enseignes, "les Français ont besoin absolument d'avoir ces promotions".

"On est dans un moment très important autour de ce sujet-là, à cause de l'inflation et particulièrement l'inflation des produits alimentaires. Notre magazine c'est avant tout des produits de première consommation", précise-t-il

Il assure que les Français sont encore attachés au prospectus. "C'est un constat", tonne-t-il, puisque l'éditeur revendique 1,4 million d'abonnés au bout d'un mois de campagne. Et il vise les 12 millions d'abonnés en fin d'année.

"Écologiquement plus responsables"

Trois méthodes de distribution sont proposées: soit une version papier, soit une version numérique envoyée par e-mail, soit une combinaison des deux solutions. Avec l'adresse postale donnée à l'inscription, le magazine sera personnalisé avec les offres autour du domicile de la personne. Sur la totalité des 1,4 million d'abonnés, la moitié demande une version papier et l'autre moitié une version digitale.

C'est pour cela qu'Eric Paumier défend aussi l'idée d'être "écologiquement plus responsables et de ne faire qu'une diffusion qui est souhaitée par un abonné": "Les gens qui sont intéressés par leur pouvoir d'achat ne sont pas tous digitaux et il ne faut pas oublier ceux qui ne le sont pas."

Malgré tout, il ne veut pas proposer uniquement une offre de prospectus et souhaite créer un média plus large autour du pouvoir d'achat: "On vous donne tous les bons plans pour faire des économies, des recettes, etc. Tout ce qui peut vous permettre de faire des économies au quotidien."

"Un gain de temps" pour Oriana, abonnée

Oriana, maman de trois enfants, n'a pas hésité à s'abonner à la version en ligne après avoir découvert son existence grâce à une publicité: "C'est un gain de temps. Ça regroupe tout. Moi qui n'ai pas le temps, je feuillette un seul catalogue, je prends ce dont j'ai besoin et je vais faire mes courses."

Avec un budget courses d'environ 800 euros par mois et l'inflation, cette maman espère faire des économies:

"J'ai la Grande Récré. Ça va me servir peut-être en décembre pour les cadeaux de Noël ? Peut-être pas dans l'immédiat, mais selon les mois, ce sera peut-être une économie de plus ou moins 50 à 100 euros."

Attention à la surconsommation?

Mais l'économiste spécialiste de la consommation, Pascale Hébel, alerte: ces promotions ne sont pas toujours une solution magique face aux prix qui augmentent. Elle dit aux consommateurs de "faire attention", notamment aux risques de surconsommation:

"D'abord, il faut qu'il y ait une vraie promotion. Puis, les promotions poussent à acheter trop. Il faut être très attentif par rapport au nombre de produits qu'on va acheter et ne pas se laisser aller dans une consommation trop importante sur des produits qui sont périssables et qu'ensuite on va jeter."

Une quinzaine d'enseignes sont d'ores et déjà présentes dans ce premier numéro de "150 euros" dont la majeure partie de la grande distribution comme E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, Système U, Cora ou Aldi.