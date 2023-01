Electricité: pourquoi le prix augmente de 15% à partir du 1er février

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait le point sur l’augmentation du prix du tarif réglementé de l’électricité à partir du 1er février.

Le 1er février, le tarif réglementé de l'électricité augmente de 15% en France. Il faut rappeler que ce tarif est revu deux fois par an, en février et en août. Une révision effectuée par les pouvoirs publics sur la base de la recommandation de la Commission de régulation de l’énergie, fondée sur le coût de production de l’électricité, ainsi que sur les coûts de transport et de commercialisation.

Si les barèmes habituels de calcul avaient été respectés, les prix de l’électricité auraient dû augmenter de 99% (TTC). Mais pas de panique. Grâce au bouclier tarifaire, la hausse ne sera que de 15%.

Qui profite de ce bouclier?

Ce plafonnement à 15% va profiter aux 20,5 millions de foyers et 1,5 million de petits professionnels de l'Hexagone, de la Corse et de l'Outremer qui ont des contrats basés sur ce tarif réglementé. Ça représente presque trois foyers sur quatre. Les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois. Cette augmentation équivaut, en moyenne, à 20 euros de plus sur la facture pour ceux qui se chauffent à l'électricité.

Pour les clients qui ne veulent pas modifier leurs mensualités, une régularisation en fin d'année sera appliquée.

Faut-il craindre un rattrapage sur les factures quand ce bouclier disparaîtra?

Pour l'électricité, le bouclier tarifaire courra sur toute l'année 2023. La hausse restera donc limitée à 15% sur toute l'année. Ensuite, il n'y a pas de rattrapage annoncé en 2024 à supporter pour les ménages, le manque à gagner pour les énergéticiens devant être pris en charge par l'État. Tout ça en supposant que les prix de l’électricité retrouvent un niveau plus normal.