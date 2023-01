Prix de l'électricité: une mairie paye le loyer des commerçants en difficulté

Face aux difficultés de la boucherie et de la boulangerie, la mairie d'une petite commune du Val-d'Oise a décidé d'exempter ces deux commerces de leur loyer pendant six mois.

Pour aider ses commerces à survivre, la mairie de Sagy, une petite commune de 1.100 habitants dans le Val-d'Oise, a décidé d'offrir six mois de loyer à deux boutiques, la boulangerie et la boucherie. Les deux commerces, qui existent depuis 15 ans, vont économiser 500 chaque mois chacun. Pour la mairie, le manque à gagner est de 6.000 euros. Peu importe, "il faut sauver nos petits commerces", assure au micro de France Bleu Guy Paris, le maire de la commune.

"On a pris nos responsabilités face à l'urgence et on fera les comptes plus tard. Si on avait pu, on les aurait exonérés de loyer dès le mois de décembre", ajoute l'élu.